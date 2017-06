A feleségének azt mondta, leugrik cigiért – Oroszországban bukkant fel

Egy mexikói szurkoló újabb veretes fejezetet írt a ‘csapatukhoz ragaszkodó drukkerek’ már eddig is vaskos kötetéhez. Arturo Garcia azt mondta a feleségének, leugrik cigiért, majd nem egyszerűen leslisszolt a kocsmába a haverokhoz, hanem elrepült Pueblából Németországba, onnan pedig Kazanyba, ahol Mexikó megkezdte a szereplését a Konföderációs Kupán, Portugália ellen.

