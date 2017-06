Megható, ahogyan a franciák és az angolok együtt énekelnek – videó

Franciaország és Anglia régi riválisok a futballpályán belül és kívül egyaránt. Kedd este mégis nagy volt az egyetértés a két csapat felkészülési mérkőzése előtt a Stade de France-ban, amikor felcsendült az Oasis slágere. A találkozó előtt a manchesteri terrortámadás áldozataira emlékeztek a csapatok és a szurkolók egyaránt.

Még a mérkőzést megelőző felvezetőben járunk, a francia és angol zászló a kezdő kör felé araszol, amikor felcsendült a Don’t look back in Anger című Oasis szám. A hazai szurkolók megtehették volna, hogy csöndben maradnak, vagy csak simán tapsolnak, ám ők úgy döntöttek, hogy teli torokból éneklik a számot az angolokkal együtt.

France, England fans come together, belt out Oasis as a tribute to UK terrorist attack victims (📹: @England) pic.twitter.com/SS5tz7JzeV — Sports Illustrated (@SInow) 2017. június 13.

A francia szurkolók egyébként ugyanilyen lelkesedéssel énekelték ezt megelőzően is a God save the Queent is, vagyis az angolok nemzeti himnuszát. El kell ismerni, nagyszerű gesztus volt a hazaiaktól.

