Debreceni gálájával közel a bajnoki címhez a Honvéd, nehéz helyzetben az MTK

Szombaton már az utolsó előtti, 32. fordulót rendezik az OTP Bank Ligában. A bajnoki címre pályázó Budapest Honvéd, Videoton kettős közül a listavezető volt érdekelt a 18 órakor kezdődő összecsapásokon. A kispesti együttes a kiesés elől menekülő Debrecen otthonába látogatott, és úgy tűnt, bő fél óra alatt el is dönti a lényegi kérdéseket.

A vendégek már a 3. percben megszerezték a vezetést, Koszta kapott egy jó indítást a bal szélen, középre tette volna az érkező Eppelnek, de a védőről blokkolni tudott. De pont elé passzolt vissza a játékszer, ő pedig a kapuba lőtt (0-1).

Kevesebb mint tíz perccel később egyenlíthetett volna a Debrecen, de a jogosan megítélt büntetőt Holman nagyon rosszul rúgta, így Gróf hárítani tudott. A 24. percben már kétgólosra nőtt a vendégek előnye, Eppel simán lefutotta védőjét, majd a rövid sarokba lőtt a kapus mellett (0-2).

A 36. minutumban jött a harmadik is, Koszta használta ki a hazai bekkek figyelmetlenségét és Danilovic mellett a hálóba lőtt (0-3).

A fordulást követően 13 perccel szépíteni tudott a Loki, Holman szabadrúgása lejött a felső lécről, az arra kolbászoló Jovanovicról pedig bepattant a labda (1-3). Nyolc perccel később már 2-3 állt az eredményjelzőn, Tőzsér szöglete után a koreai Suk fejelt gólt a védők szorításában.

A Debrecen ment előre az egyenlítésért, de ehelyett kaptak még egyet. A 81. percben Eppel szép mozdulattal bólintott a jobb alsóba 11 méterről (2-4). A 2-5-s végeredményt Koszta állította be, aki így mesterhármast szerzett.

A harmadik helyért a Fradival csatázó Vasas ha nehezen is, de győzni tudott a már korábban búcsúzó Gyirmót otthonában, így lépéselőnybe került a Videotonnal összecsapó Fradival szemben. A három pontnak köszönhetően már biztos, hogy a kupadöntős angyalföldiek ott lesznek az Európa Ligában.

Nem csak a bajnoki címért, hanem a kiesés elkerülésért is ádáz csata zajlik az NB I-ben. A 35 ponttal kieső helyen álló MTK a 36 pontos Diósgyőrt látta vendégül az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A 90 perc során gól nem született, így a fővárosi kék-fehérek nehéz helyzetből várhatják a záró kört.

Az MTK 36 pontos, a DVTK 37 egységgel áll, míg a Debrecen 38-al. A zárókörben az MTK Paksra utazik, míg a Debrecen pont a Diósgyőr ellen meccsel.

A szintén bennmaradásért küzdő Mezőkövesd hazai környezetben egy esetleges győzelemmel akár a bennmaradást is kiharcolhatta volna. A hazaiak háromszor is megszerezték a vezetést, harmadjára meg is tudták tartani az előnyt, ezzel pedig eldőlt, hogy jövőre is az első osztályban szerepelnek majd.

A szinte tét nélküli Újpest-Haladás összecsapás 2-1-es hazai sikerrel zárult.

Eredmény – OTP Bank Liga, 32. forduló DVSC – Budapest Honvéd 2-5 (0-3)

Gólszerző: Jovanovic (58.), Suk (66.) ill. Koszta (3., 36., 90+3.) Eppel (24., 81.) Gyirmót – Vasas 1-2 (0-1)

Gólszerző: Csiki (55.) ill. Kulcsár (8.), Berecz (67.) MTK – Diósgyőr 0-0 Mezőkövesd – Paks 3-2 (1-0)

Gólszerző: Bacelic-Grgic (33.), Diallo (76.), Gohér (90+2.) ill. Kulcsár (60.), Bertus (89.) Újpest – Haladás 2-1 (1-0)

Gólszerző: Balogh (21.), Bardhi (82.) ill. Williams (71.)