BL-elődöntő: Atlético Madrid – Real Madrid

Nem csak azért, mert rúgtak két gólt. Húsz perc alatt nyolc lövésük volt, abból született két gól, négy nem talált kaput, egyet Navas védett, egyet pedig blokkoltak.

Atletico Madrid had 8 shots in the opening 20 minutes against Real Madrid:

4 off target

3 on target

2 goals

1 blocked

Incredible start. pic.twitter.com/MBVLZuEpth

— Squawka Football (@Squawka) May 10, 2017