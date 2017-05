Elfogyhatnak a nézők az NB 1-ből

Az előző évek legizgalmasabb és legkiélezettebb versengését hozza a magyar labdarúgó-bajnokság, a mezőny elején és végén egyaránt.

Nagy kérdés, melyik csapat lesz a bajnok, a Honvéd és a Videoton 29 forduló után egyaránt 53 ponttal az élen, a Vasas 47-el a harmadik, mögötte két ponttal lemaradva a Ferencváros.

Hátul a Gyirmót már kiesett – 29 meccsből négyet nyertek, 17-szer kikaptak –, de négy fordulóval a vége előtt (az unortodox lebonyolítási rendszer miatt 33 fordulós az élvonal, mindenki játszik hármat mindenkivel, van, akivel kettőt otthon, mással kettőt idegenben) matematikailag akár a hatodik Újpest is kieshet, bár erre kevés az esély, de a Debrecen, Diósgyőr, MTK, Mezőkövesd négyesből tényleg bárki kieshet. Egy ponton belül a négy csapat.

A hétszeres magyar bajnok Debrecen áll jelenleg kieső helyen, az előző öt meccséből kettőt bukott és egyszer ikszelt, a hétvégén az Újpestet fogadja. A sikeredző Kondás Elemér tavaly nyáron lemondott, két bajnoki cím és két kupagyőzelem után távozott a klubtól, helyét a portugál Leonel Pontes vette át. Ő volt a portugál válogatott másodedzője is és tíz évig irányította a Sporting utánpótlását.

Debrecenben a minimális elvárás a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása volt, de a Loki annyira csapnivaló focit játszik az átalakított kerettel, hogy Dombi Tibor legyen a talpán, aki most arra merne fogadni, hogy a csapat a következő szezonban is az élvonal tagja lesz.

Csak kicsit van könnyebb helyzetben a Diósgyőr: a miskolciak a hétvégén a már kiesett Gyirmóthoz látogatnak, de a csapat egyik legjobbja, Lipták Zoltán nélkül, mert őt öt meccsre eltiltotta az MLSZ, amiért majdnem megütötte Kassait. Feszült a légkör a DVTK-nál, ez ebből az esetből is látszott, edzőt is kellett cserélni szezon közben, Ivan Rados kapus pedig olyan potyákra is képes kiesési rangadókon, hogy egyszerűen bevédi a labdát.

A csapat az új edzővel, Bódog Tamással is még keresi önmagát, fejben nincsenek rendben a játékosok, pedig a kerettel nincs nagy gond, de Bognár – aki legalább annyira üde színfolt a magyar fociban, ha játszik, mint Kukorelly Endre volt a parlamentben – eligazolása nagyon meglátszik a csapaton.

Simán kieshet még az MTK is, ott is volt edzőváltás szezon közben, a Sándor Károly Akadémia fiataljaiból és Torghelle Sándorból csak két dolog hiányzik idén, a szerencse és a jó értelemben vett harapás – bár ez alól mindenki Sanyija kivétel. Hiába nyert legutóbbi meccsén az MTK az Újpest ellen, ha a Videoton ellen szakmányba dolgozták ki a helyzeteket, mégis döntetlen lett a vége.

Ráadásul kegyetlenül nehéz a sorolása a kék-fehéreknek, Orbán Viktor komfortosabban érezte magát Brüsszelben, mint bármelyik MTK-szurkoló, ha ránéz a hátralévő meccsekre. Ferencváros otthon, Honvéd idegenben, Diósgyőr otthon, Paks idegenben. A legrosszabb esetben az új stadion már NB II-es meccseknek adhat otthont az ősszel, jöhet a Kisvárda és a Balmazújváros elleni rangadó.

Kieshet még a 35 pontos, nyolcadik helyen álló Mezőkövesd, amely kivételes mélyrepülést mutatott be Tomiszlasz Szivics irányításával. A borsodiakat az ősszel Pintér Attila az ötödik helyre vezette, hogy aztán a versenyalapú futballban nehezen értelmezhető módon az NB II-es, de legalább Orbán Viktornak kedves Felcsúthoz szerződjön. Aztán jött Szivics, akinek sikerült veszélybe sodorni a csapatot, amely aztán újra edzőt váltott. Az új trénernek, Radványi Miklósnak nem túl komplex a feladata: bent kell tartania a Mezőkövesdet az NB I-ben.

Ám a fenti csapatok esetleges kiesése még egy fontos dologra hatással lehet: a nézőszámra.

A 29. forduló átlagnézőszáma 2801 fő volt, úgy, hogy a három csapat albérletben játszott, a DVTK Mezőkövesden, a Haladás Sopronban, a Videoton pedig Felcsúton. De a Diósgyőr meccsén így is kinn volt 3656 néző.

Ha ők kiesnek, könnyen elképzelhető, hogy lesznek olyan fordulók, ahol a kozmetikázott számok mellett sem lesz meg az ezres átlag. Az NB I-ben.

Főleg úgy, hogy az NB 2-ből a Felcsút mellett a Kisvárda áll jelenleg feljutásra. A Felcsút legutóbbi meccsén 1300-an, a Kisvárdáén 800-an voltak. Előbbi a miniszterelnök háza mellett, utóbbi Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter óvó szemei előtt focizik.

Kiemelt kép: a felújított, újpesti Szusza Ferenc Stadion lelátóján dolgoznak, MTI / Illyés Tibor