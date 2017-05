Ilyet sem láttunk még: a játékvezető “kiütötte” a magyar válogatott tízesét

Az U17-es labdarúgó Európa-bajnokság nyitómeccsén a ciprusi Dimitrios Massias bal keze lendült és Schön Szabolcs állán landolt.

A magyar U17-es labdarúgó-válogatott fantasztikus győzelemmel kezdte a horvátországi Európa-bajnokságot, a B csoport első fordulójában egy igazi nagyágyút, Franciaországot verte 3-2-re a csapat.

A mérkőzést érdekes jelenet szakította félbe a második félidőben. Ha ezt a mostanában sokat kritizált szegény Kassai Viktor teszi, akkor minden bizonnyal ezért is lekapják a fejét…

Ezt a találkozót azonban a ciprusi Dimitrios Massias vezette, magyar szempontból megfelelően. De ettől még menet közben, a magyar csapat 3-1-es vezetésénél véletlenül úgy szájba vágta a labdát és nem a spori kezét figyelő Schön Szabolcsot, hogy az Ajax légiósa elterült a földön (az esetet a Trollfoci szúrta ki.).

Aki nem látta volna a mérkőzést, annak azért megmutatjuk a gólokat, mert igazán ügyesek voltak a fiatalok, érdemes megnézni őket! Csoboth Kevin duplázott, Bencze Márk is betalált, Ásványi Balázs pedig nagyszerű védésekkel segítette az együttest.

Csoboth első gólja:

A félidő hajrájában Gouiri szerzett vezetést a galloknak, Csoboth azonban egy okos pöccintéssel egyenlített még a szünet előtt.

Csoboth második találata:

Rögtön a második játékrész elején megszerezte a vezetést a magyar válogatott, egy védelmi hibát Csoboth büntetett ismét góllal.

Bencze gólja:

És nem volt megállás, az 52. percben már 3-1-re vezettünk, Bencze vezette a labdát, nem léptek ki rá a védők, felismerte a lehetőséget, kapura tört és higgadtan kilőtte a hosszú alsót.

A franciáknak ezután két nagy helyzetük is volt, de mindkétszer centikkel eltévesztették a magyar kaput. Nyomott az ellenfél, de megúsztuk a rohamokat, Ásványinak is voltak nagy bravúrjai. A végén még kiharcoltak egy tizenegyest a franciák, Gouiri értékesítette is. Így is győzelemmel kezdte Szélesi Zoltán csapata az U17-es Eb-t.

A csoport másik meccsén a skótok a feröerieket verték 2-0-ra.

Eredmény – U17-es Európa-bajnokság, 1. forduló, B csoport Magyarország – Franciaország 3-2 (1-1) Gólszerzők: Csoboth (38., 41.), Bencze (52.) illetve Gouiri (36., 80+4. – 11-esből) Magyarország: Ásványi Balázs – Kovács Krisztián, Opavszky Balázs, Bolla Gergő, Majnovics Martin – Csonka András, Bencze Márk- Szerető Krisztofer (Szendrei Norbert, 71.), Schön Szabolcs, Csoboth Kevin (Timári Norman, 72.) – Torvund Alexander (Kiss Tamás, 79.)