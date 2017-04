A Tottenham elverte az Arsenalt a londoni derbin

Könnyű síppal befújt büntető is kevés volt a Unitednek a kiesőjelölt ellen

A Tottenham labdarúgócsapata a következő idényben a Wembleyben játssza a hazai mérkőzéseit )amíg felépül az új stadionjuk), így a most vasárnapi volt a White Hart Lane utolsó észak-londoni derbije az Arsenal ellen. Már ez elég motiváció lehetett a Spursnek, na meg az, hogy az éllovas Chelsea nyerni tudott korábban, így Mauricio Pochettino csapatának is kellett a három pont.

Ha a foci pontozásos sportág lenne, akkor a Tottenham állt volna jobban egy félidő után. Az eredmény ugyanakkor 0-0 volt, és az is maradt egészen az 55. percig, amikor is Alli megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

Kissé megzavarodott a bekapott góltól az Arsenal, olyannyira, hogy Gabriel felrúgta Kane-t a tizenhatoson belül. A sértett be is rúgta a tizenegyest, szák három perc alatt lépett el 2-0-ra a Tottenham. Érdekesség, hogy Cech a 2011/12-es szezon óta 15 büntetővel nézett farkasszemet, egyiket sem tudta kivédeni.

A folytatásban volt egy-egy nagy helyzet, majd Cechnek kellett két hatalmas bravúrt is bemutatnia a 78. percben. A végéig már csak az volt a kérdés, mennyire fog nyerni a Tottenham, de maradt a 2-0 – na jó, volt egy lövése az Arsenalnak is, de Walcott ziccerben a kapus kezei közé lőtte a labdát. Így is magabiztos és megérdemelt volt a Spurs sikere.

A Premier League 1994/95-ös szezonja óta a Tottenham először végez az Arsenal előtt a bajnokságban. Azaz Arséne Wengerrel a kispadon ez először fordul elő.

Pochettinóék így még mindig kitartóan üldözik a Chelsea-t, négy meccsel a vége előtt négy pont a különbség a csapatok között. Az Arsenal maradt a hatodik helyen, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak a riválisoknál. Hat pontra vannak a Bajnokok Ligáját érő helyektől.

