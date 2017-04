Van egy mutató, amiben csak a Rennes veri a MU-t Európában

A Salzburg is ácsingózott érte, de inkább az Újpestet választotta a fiatal magyar focista

Csütörtök este már a 13. szezonbeli döntetlenjét játszotta a Manchester United a Premier League-ben.

Ezúttal a városi rivális Cityvel nem bírtak José Mourinho tanítványai (0-0). A Bleacher Report közölt érdekes statisztikát ezzel kapcsolatban, azt írják, hogy Európa topbajnokságaiban csak a Rennes-nek van több remije a Vörös Ördögöknél.

Szalai Ádám Hoffenheimje is ott van az élmezőnyben a Bundesliga (egyik) meglepetéscsapata is 13-szor gyűjtött be egy pontot a bajnokságban.