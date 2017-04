Sallait a 25. percben cserélték le, ekkor már 4-0-ra égett a Palermo

Rémálomszerű kezdést produkált a Palermo Rómában a Serie A 33. fordulójában rendezett meccsen.

Az első félidő derekán 5-0-ra elhúzott a Lazio, Sallai Rolandot a 25. percben kapta le a pályáról Diego Bortoluzzi mester.

Balde Keita hat perc alatt triplázott, eddig összesen volt ennyi gólja 2017-ben a bajnokságban.

Balde Keita scores 3 goals in 6 minutes for Lazio vs. Palermo.

He had scored 3 Serie A goals for Lazio in all of 2017 before today. pic.twitter.com/CQbYYkcwYI

— Squawka Football (@Squawka) 2017. április 23.