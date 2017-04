Dzsudzsák: Nagyon büszke vagyok a csapatra

Március hónap legjobb játékosa, Dzsudzsák Balázs a héten kupadöntőbe lőtte az al-Vahdát.

Természetesen, ha ott vagy a döntőben, ha megnyersz egy sorozatot, az jót tesz a pályafutásodnak is. Nagyon boldog vagyok, hogy nyolc hónappal az érkezésem után kicsit részesévé váltam a klub történelmének a srácokkal. Nagyon, nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lehetek, és nagyon büszke vagyok a csapatra is. Az elmúlt héten három megbeszélésem is volt a vezetőkkel, az elnökkel, de nem azért, hogy nyomást helyezzenek ránk, csak hangsúlyozni akarták a meccs fontosságát a klub számára