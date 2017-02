Három piros lap és két gól a Barca-Atléticón – videó

A Király-kupa elődöntőjének visszavágóján Barcelonába látogatott az Atlético Madrid. Az első mérkőzést a katalánok nyerték Luís Suárez szólójával és Lionel Messi bombájával (1-2).

Az uruguayi támadó kedd este is beköszönt, az első félidőben az argentin klasszis lövését csak kiütni tudta Miguel Ángel Moyá kapus, a kipattanót pedig Suárez simán bepasszolta.

A 30 éves támadó a 127. meccsét játszotta gránátvörös-kék mezben, és már a 107. gólját jegyezte.

Luis Suarez has now scored 107 goals in just 127 games since joining Barcelona in 2014/15.

Truly ridiculous record. 🔥 pic.twitter.com/o5mLj4WGNJ

— Squawka Football (@Squawka) 2017. február 7.