Zlatan Ibrahimovic góllal járult hozzá a Manchester United idegenbeli győzelméhez a Leicester City ellen, ezzel pedig rekordot döntött a svéd csatár. 35 évesen és 125 naposan ő lett a legidősebb futballista a Premier League-ben, aki egy szezon alatt eljutott 15 gólig. És hol van még az idény vége…

15 – At 35y 125d, Zlatan Ibrahimovic is the oldest player to reach 15 @premierleague goals in a single season. Vintage. pic.twitter.com/CV68bl0J3X

— OptaJoe (@OptaJoe) February 5, 2017