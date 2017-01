Már nem Neymar, hanem a Liverpool-középpályás a legjobb brazil Európában

Philippe Coutinho végzett az élen a Samba Gold Trophy 2016-os rangsorában – számol be a liverpoolfc.com.

Liverpool’s Philippe Coutinho has won the 2016 Samba Gold award for the best Brazilian player in Europe. 🇧🇷 pic.twitter.com/ltSMJXFkyr

— Bleacher Report UK (@br_uk) 2016. december 31.