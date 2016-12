Még a Chelsea sem tudott nemet mondani a kínai ajánlatra

Itt a téli átigazolási szezon, úgyhogy megint számíthatunk arra, hogy az ilyenkor legaktívabb kínai focicsapatok ismét nagy neveket szerződtetnek. Péntek reggelre is jutott egy nagy bejelentés:

a Chelsea és a sanghaji SIPG megegyezett egymással Oscar átigazolásáról.

Chelsea Football Club and Shanghai SIPG have agreed terms for the permanent transfer of Oscar… https://t.co/7izeugHu1J

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2016. december 23.