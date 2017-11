Elege van, visszavonul a legjobb magyar pályakerékpáros

Szomorú hírről számolt be a velo.hu. A legjobb magyar pályakerékpáros, Szalontay Sándor befejezi a versenyzést, és azt is elmondta, miért:

Mert a pályaszakág vezető nem képes számomra biztosítani a megfelelő lehetőséget, hogy felkészülhessek a nemzetközi versenyekre. De még a lehetőségét sem keresi a megoldásra. Úgy érzem a jelenlegi 9.841 országos rekordom (amit 200 méteren ért el – a szerk.) tükrözi, hogy nem amatőr sportoló vagyok és érdemes lenne rám figyelmet fordítani. Saját kerékpárral kell versenyeznem, harmadszorra vagyok a rossz körülmények ellenére kvalifikálva a világkupákra. Belefáradtam és értelmetlennek látom a további szenvedést.

Az Indexnek is nyilatkozott Szalontay, aki már az interneten árulja a bringáját, ami 3500 eurót, 1,1 millió forintot is érhet. Azt mondta, az éves költségvetése 5-7 millió forint között lenne, ha meglennének a feltételek, akkor tíz helyet is tudna javítani a világranglista-helyezésén és tovább tudná javítani az országos csúcsot akár 9.7-es időre.

Idén csak 6-7 versenyre tudtam kijutni, vérlázító ez az egész

– tette hozzá és még azt, hogy a szakmai hozzáértést is hiányolja, mert senki nem tartotta őt képesnek arra egyszer sem, hogy kijusson a világkupára, pedig tavaly például 12. lett.

Többször is jelezte, hogy legalább a Millenáris futófelületét javítani kellene, így legalább áprilistól október közepéig tudna készülni. Nem történt semmi, miközben pályatervezésre tízmilliók mennek el szerinte.

Nyáron a klubja is szerződést bontott vele, mert nem érkezett meg a beígért támogatás, Szalontay szerint 5 millió forinttal tartozik a szövetség. A klubjának hálás, ők mindig mellette álltak, viszont abból elege lett, hogy kis emberek hoznak meg döntéseket.

Arról beszélnek, hogy Szalontay nem hoz eredményt. Közben meg olyanokba fektetik az energiát, akiből nem lesz felnőtt versenyző. A 9,84-es időm átvetíthető négyezer méterre, ott 4:20-at érne, erre a következő évtizedekben nem lesz képes magyar kerékpáros

– mondta az Indexnek.

A velo.hu-nak nyilatkozott Pataki Ibolya, a pályakerékpár szakág vezetője, aki azt mondta: az utóbbi időben kevesebb lelkesedést és tüzet láttak Szalontayn, aki az elmúlt három évben kimagasló állami támogatásban részesült. Pataki úgy véli, a sportág nehézségeit erős klubok tudnák megoldani, akik tudják finanszírozni a versenyzők külföldi felkészülését.

Két kiemelkedő pályakerékpárosa van Magyarországnak: a most visszavonuló Szalontay Sándor mellett Lovassy Krisztián, aki a berlini Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert idén.

Fotó: MTI/EPA/Anthony Anex