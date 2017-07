Tour de France: ausztrál szakaszsiker, ismét a címvédő az élen

A Blagnac és Rodez közötti 181,5 kilométeres szakaszon sokáig egy ötfős csoport haladt az élen, de a főmezőny a célhoz közeledve utolérte a szökevényeket. Az utolsó ezer méteren emelkedett az út, Michael Matthews pedig hosszú hajrát nyitva haladt át elsőként a célvonalon.

Victoire pour @blingmatthews ! Et de 2 pour @TeamSunweb ! / Second stage win for Sunweb with Matthews today! #TDF2017 pic.twitter.com/4cqIns2hb2

— Le Tour de France (@LeTour) 2017. július 15.