Magyar a világ negyedik nyolcadik danos karatemestere

A világon negyedikként kapta meg a nyolcadik dan-fokozatot Furkó Kálmán magyar karatemester.

A honvédség nyugállományú ezredesének a kazahsztáni Asztanában, a World Karate Organization (WKO) világbajnokságán ítélték oda egyhangú döntéssel a kyokushin karate irányzat magas dan-fokozatát.

A honvédelmi minisztérium kommunikációs osztályának beszámolója szerint Furkó Kálmán 1972-ben ismerkedett meg a kyokushinnal, és egyike volt azoknak, akiknek köszönhetően a stílusirányzat meghonosodott Magyarországon, majd a katonai kiképzésben is fokozatosan helyet kapott. A karatemester válogatott versenyzők egész sorát nevelte, tanítványai bajnoki címek tucatjait nyerték el.

“A mi időnkben nem volt internet meg tablet, de akkor is voltak gyerekek, akik rádióztak, olvastak vagy mással töltötték a szabadidejüket. Vagyis akkoriban is léteztek érdeklődő meg nem érdeklődő gyerekek – ez nem változott, csak napjainkban már több lehetőség van, amivel a fiatalok el tudják tölteni a szabadidejüket akár hasznosan, akár haszontalanul. Ma is sok gyerek jár le az edzésekre. Van, aki hosszabb, van, aki rövidebb ideig marad, viszont abban sincs változás, hogy ma is csak a kitartóakból lesznek eredményes versenyzők. Ezért dolgozom” – mondta Furkó Kálmán.

Fotó: honvedelem.hu