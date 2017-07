A Touron óriásit eső bringás csalódottsága nagyobb, mint a fájdalma

Az év végén térhet vissza Richie Porte, aki vasárnap a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszán óriásit bukott, és kulcscsont-, valamint medencetörést szenvedett.

“Jobban is éreztem már magam annál, mint ahogyan most vagyok. Van még egy kis fájdalmam, de őszintén szólva sokkal nagyobb a csalódás bennem” – nyilatkozta kórházi ágyából Porte. Az ausztrál kerekes elmondta: jó erőben érezte magát, jól ment a versenyen, és csapattársai is nagyszerűen segítették.

Éppen ezért kiábrándító, ami történt. Bár tulajdonképpen szerencsés voltam, hogy egy ilyen ütközés után nem sérültem meg még komolyabban

– mondta Porte, aki összetettben az ötödik helyen állt, amikor a vasárnapi “királyetap” utolsó lejtmenetében nagy sebességgel nekiesett a sziklafalnak. A BMC ausztrál versenyzőjét nyakmerevítőben, hordágyon szállították kórházba.

A világbajnoki bronzérmes Porte úgy tervezi, hogy a rehabilitációt követően még az idén nyeregbe száll.

“A csapatnál azt mondták, csak gyógyuljak meg, nem kell sietni a visszatéréssel, de remélem, hogy még az év vége előtt magamra húzhatom a BMC mezét” – jelentette ki.