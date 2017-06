Darts csapat-vb: elmaradt a bravúr, kiestek a magyarok

A háromszoros világbajnok John Parttal felálló Kanadát kapta a magyar válogatott a darts csapat-világbajnokság első fordulójában. A Mester Zoltán, Végső János magyar kettős becsülettel helytállt, de végül 5-2-re kapitulált a tengerentúliakkal szemben az egyik fél ötödik megnyert legjéig tartó küzdelemben.

Kanada körátlaga nagyon alacsony, 72.65 volt, sajnos azonban a mieink sem dobtak jobban, 69.92-es átlaggal dobtak a magyarok. Hamar elhúzott 3-0-ra az észak-amerikai duó, ám a negyedik leget hozta Mester egy dupla ötös kiszállóval. Ezután ismét a kanadaiak nyertek, így 4-1-re módosult az állás. Megint Mester szépített, 83-ról szállt ki, ezzel 4-2-re felzárkózva, azonban a következő leg az utolsónak is bizonyult – pedig kis híján sikerült Mesternek egy 101-es kiszálló is!

