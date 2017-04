Cselgáncs: generációváltásra van szükség

Jobb teljesítményt vár az augusztusi, budapesti világbajnokságon Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke.

Részemről picit többet vártam a csapattól, nagyon elégedett és boldog sem vagyok, mert úgy látom, ezúttal benne maradtak az érmek a versenyzőinkben. Nem ez volt az év legfontosabb versenye, de megfelelő figyelmeztetést kaptunk most, jelezve, hogy a világ és Európa is nagyon keményen készül a vb-re. Generációváltás zajlik mindenütt, 16 éves kislány nyert itt aranyat, a férfiaknál pedig egy 21 éves grúz győzött nehézsúlyban. Nálunk is szükség lesz generációváltásra.