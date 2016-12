Mutatunk egy csomó sportfotót 2016-ból, amitől garantáltan újra libabőrös leszel

Egyetlen hely létezik, ahol még Hosszú Katinka is pihen

Nem panaszkodhatnak a különböző sportok szerelmesei, hiszen 2016 bővelkedett az izgalmasabbnál izgalmasabb sporteseményekben. Kezdjük a nagyokkal: június 10. és július 10. között rendezték meg a 15. labdarúgó-Európa-bajnokságot Franciaországban, amit története során először Portugália nyert. Ezután nem sokkal jött az olimpia, augusztus 5. és 21. között, ahonnan a magyar csapat 15 éremmel tért haza.

A magyar válogatott az Eb-n a 13. helyet szerezte meg, de az biztos, hogy nem erre fogunk emlékezni sok-sok év múlva. A fiúk meccseit elképesztő érdeklődéssel követte az egész ország, Budapesten eddig példátlan fesztiválhangulat követte a magyar meccseket.

Mi is ott voltunk az utcákon, ahol rengeteg videót készítettünk arról, ahogyan igazi extázisban ünnepelt együtt tömeg. A magyar csapat ugyan a nyolcaddöntőben elbúcsúzott, de sokkal fontosabb Gera csodálatos gólja, amit az UEFA is az Eb legszebbjének választott vagy Király Gábor szintén díjazott bravúrjait.

És azt sem szabad elfelejteni, hogy magyar labdarúgó válogatott számára ez az elmúlt 50 év legnagyobb sikere. Nem hiába nézett ki így a körút, miután kiderült, csoportelső lett a magyar válogatott.

Statisztikák is igazolták, mekkorát játszottak Szalaiék Franciaországban. Na, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy az a Portugália nyerte az Európa-bajnokságot, aki ellen 3:3-as döntetlent játszottunk az Eb talán legjobb mérkőzésén. És ami után Budapest egy emberként ünnepelte hajnalig a magyar csapatot. Így:

A válogatottunk végül a nyolcaddöntőben Belgium ellen búcsúzott a tornától.

De az éjjel ettől még nem ért véget, ugye?

Nem sokáig maradtunk sportsikerek nélkül, hiszen alighogy véget ért az Eb, már jött is az olimpia, ami alatt csak kapkodtuk a fejünket, annyi érmet hoztak el a magyar sportolók. Kezdjük is az idei ötkarikás játékok negyedik legeredményesebb sportolójával, aki három aranyérmet szerzett Rióban. Igen, természetesen Hosszú Katinkáról van szó.

Az elképesztő formában lévő Katinka egész évben lázban tartotta Magyarországot. Hihetetlen formában úszott Rióban, kirobbantotta az év végi úszóbotrányt, és még a karácsonyt is edzéssel töltötte. A háromszoros olimpiai, ötszörös világ- és tizenháromszoros Európa-bajnok magyar úszónő az első olyan versenyző, aki egy időben tartja a világcsúcsot mind az öt vegyesúszó számban.

Gondolhatnánk, hogy az olimpia után kicsit leeresztett és pihent egyet: hát, ő nem az a fajta. A decemberi rövidpályás világbajnokságon hét arany- és két ezüstérmet szerzett, és a rövid pályás világbajnokságok legeredményesebb női úszójává vált.

Azonban közel sem csak Katinkára lehettünk büszkék, hiszen hosszú még azok listája, akik éremmel tértek haza Brazíliából. Ilyen Kozák Danuta is, aki szintén három számban is aranyérmet szerzett Rióban. Danuta 2017-ben nem versenyez majd, hiszen nemrég jelentette be, hogy babát vár.

Kozák Danuta is bekerült a riói olimpia 10 legeredményesebb sportolója közé: ő a hetedik helyen végzett.

A kajaknégyes győzelme után Danuta azt mondta: van egy mondásom: célozd a Holdat és nem baj, hogyha nem éred el, akkor is a csillagok közt vagy. Én becéloztam a Holdat – és el is értem.

Az olimpia egyik legmegrázóbb pillanata kétség kívül az volt, ahogy Imre Géza ezüstérmet szerzett. A vívó a döntőbeli vereség után így nyilatkozott: nyolc és fél percig én voltam az olimpiai bajnok. Hazatérése után pedig úgy fogalmazott, ha meglett volna az arany, ez lett volna az utolsó olimpiája.

Viszont Imre Géza végül győzelemmel zárta a riói játékokat, hiszen a férfi párbajtőrcsapat bronzérmet szerzett.

A vívók sikerei pedig még közel sem értek véget, hiszen nem csak ezüst- és bronzérem született vívásban, hanem Szilágyi Áron és Szász Emese jóvoltából arany is. A férfiaknál Szilágyi megvédte a londoni címét, így négy év után újra a dobogó legfelső fokára állhatott.

Szász Emese pedig alig hitte el, hogy olimpiai bajnok lett. Néha a sírás kerülget, mert amiért évek óta dolgozom, az végre sikerült – mondta a verseny után.

Vissza az úszókhoz, hiszen nem csak Hosszú Katinka bizonyított, hanem ott volt Rióban Kapás Boglárka is, aki 800 méter gyorson szerzett bronzérmet. Úszóink kitettek magukért, hiszen 1992 óta nem szerepeltek ilyen jól olimpiai játékokon: hét érem, közte három arany, négy sportoló – Hosszú Katinka, Cseh László, Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás – jóvoltából.

Cseh Laci ugyan aranyérmet szeretett volna nyerni, de az ezüsttel is elégedett volt Rióban. A második helyen hármas holtverseny született, Michael Phelps és Chad le Clos a magyar úszóval egyszerre ért célba.

Végül, de nem utolsó sorban az úszószámok nagy meglepetése volt Kenderesi Tamás, akire nem csak a sajtburesz miatt emlékezhetünk, hanem bronzérme miatt is. Kedvenc verseny utáni nyilatkozatunk az övé: “azért elfáradtam, rám férne egy-két sajtburesz most”.

Az utolsó az érmesek sorában Márton Anita, aki súlylökésben országos csúccsal szerzett bronzérmet.

Ennyi nagyszerű sportolót ritkán látni egy képen, íme tehát a magyar labdarúgó válogatott az Eb-ről hazatérve:

És a magyar olimpiai csapat: