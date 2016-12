Pánikot okozott egy repülőn a nem is létező robbanó telefon

Az alábbi történet tanulsága az, hogy bizonyos dolgokkal nagyon nem kéne viccelni, főleg nem tíz kilométerrel a föld fölött.

Az idei év második felében már szinte unalomig ismételték a hírek a Samsung Galaxy Note 7 robbanós sztorijait. Azóta persze a gyártó és a szolgáltatók is mindent megtesznek azért, hogy a veszélyesnek bizonyult telefonok kikerüljenek a forgalomból és az emberek zsebéből, de elvileg még azért lehetnek itt-ott Note 7-ek a világban.

E hét keddjén épp egy amerikai repülőjáraton okozott kisebbfajta pánikot a balszerencsés sorsú csúcsmobil. A Virgin America San Francisco és Boston közötti, 358-as járatán az egyik utas szeretett volna felcsatlakozni a repülő hivatalos WiFi-jére, de a “gogoinflight” nevű csatlakozási pont mellett hirtelen egy másik WiFi-pont neve is megjelent, ami a “Samsung Galaxy Note7_1097” névre hallgatott.

Open my laptop on the plane and notice a Galaxy Note 7 wifi hotspot https://t.co/y1csn9gOsZ pic.twitter.com/9Z5IJULuPs — Lucas Wojciechowski (@lucaswoj) 2016. december 20.

Az utas, Lucas Wojciechowski Twitteren is közzé tette a dolgot, de a repülő kapitánya is tudomást szerzett a dologról.

About an hour into the flight there’s an announcement “If anyone has a Galaxy Note 7, please press your call button” — Lucas Wojciechowski (@lucaswoj) 2016. december 20.

Akkor már egy órája úton volt a gép, a kapitány azonban bemondta, ha azonnal nem kerül elő a veszélyes (és az összes amerikai járatról kitiltott) készülék, akár meg is szakítja az utat, a gépet egy ideiglenes repülőtéren teszi le és végigkeresteti az utasok csomagjait.

Apparently the plane is going to have to get diverted & searched if nobody fesses up soon 😬 — Lucas Wojciechowski (@lucaswoj) 2016. december 20.

Mindez már csak azért sem hangzott túl jól, mert egy éjszakai járatról volt szó, így ha le kell szállniuk valamilyen közbülső állomáson, a várakozás ideje alatt sem pihenésre, sem evésre, ivásra nem lett volna lehetőségük.

Végül aztán kiderült, hogy csak az egyik utas nemtörődömségéről volt szó – vagy akár szándékos viccről, ezt nehéz lenne utólag bizonyítani. A jelek szerint ugyanis az illetőnek nem Note 7-je volt, egyszerűen csak saját telefonjának WiFi-hotspotját nevezte el így.

“Ladies and gentlemen, we found the device. Luckily only the name of the device was changed to ‘Galaxy Note 7’. It was not a GN7.” — Lucas Wojciechowski (@lucaswoj) 2016. december 20.

Arról nem szólnak a hírek, mi lett a vicceskedni próbáló utassal, aki talán bele se gondolt abba, hogy egy ilyen ártatlan tréfa egyenértékű lehet azzal, mint ha elkiabálná magát a levegőben, hogy bomba van nála. Szóval ha lehet, ezt senki ne csinálja utána, köszönjük.