Végrehajtást rendelt el Mészáros Lőrinc médiacégénél a bíróság

Most is szerzett egyet, már majdnem 200 újságja van Mészáros Lőrincnek

Bírósági végrehajtást rendelt el a Pannon Lapok Társaságánál (PLT) a Fővárosi Törvényszék – erősítette meg a 24.hu ezzel kapcsolatos értesülését a törvényszéki sajtóosztály.

Kérdésünkre, hogy milyen ügyben rendelték el a végrehajtást, azt mondták, egy, a cég ellen indított per jogerős ítéletének végrehajtásáról van szó. A pert ki nem fizetett osztalékért és kártérítést követelve indították a cég ellen.

(…)Az Ön által megjelölt végrehajtási ügyben a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt kártérítés és osztalék megfizetése iránti gazdasági perben hozott jogerős ítéleti rendelkezés végrehajtását kérte a pert megindító magánszemély

– áll a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztályától kapott válaszban. Azt sajnos nem árulták el, hogy pontosan ki volt a pert megindító személy, aki az osztalékáért és kártérítéséért perelt, az általunk feltételezett magánszemélyt pedig egyelőre nem sikerült utolérni megerősítésért.

A PLT tavaly szeptember óta a Mediaworks Hungary Zrt. leányvállalata, mely tavaly ősszel az Opimus csoporton keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester érdekeltségébe került, így a PLT is részese a gázszerelőből lett nagyvállalkozó és polgármester egyre növekvő céghálójának. A PLT a legjelentősebb megyei lapkiadók egyike, ez a vállalat jelenteti meg például a Dunaújvárosi Hírlapot, a Vas Népét, a Zalai Hírlapot, a Naplót és a Fejér Megyei Hírlapot is. Utóbbiban jelent meg az az emlékezetes, megmásított interjú Orbán Viktorral, amelybe az eredeti beszélgetésben eredetileg el nem hangzott mondatok is bekerültek, és ami miatt rendőrségi nyomozás is indult, illetve több szerkesztőt elbocsájtottak.

A PLT a 2016-os pénzügyi évet 7,9 milliárd forint nettó értékesítési árbevétellel zárta, adózott eredménye 282,5 millió forint volt. A PLT anyavállalata, a Mediaworks Hungary – mely 11,3 milliárd forint árbevételt és 2,4 milliárd forint veszteséget produkált 2016-ban – épp ma jelentette be, hogy újabb megyei napilappal bővítette a portfólióját, miután megvette a Nógrád Hírcentrum Kft.-től a Nógrád Megyei Hírlapot. Néhány napja pedig a FourFourTwo című sportmagazint vásárolták fel Mészáros Lőrincék.

Kerestük a végrehajtáshoz vezető peres ügyben a PLT-t tulajdonló Mediaworks sajtóosztályát is. Ha reagálnak, arról természetesen azonnal beszámolunk.