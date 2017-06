Máris elmegy Simicska Magyar Nemzetétől a Népszabadság volt bűnügyese

Mindössze négy hónapja, hogy megírtuk, a szakmában sokszor csak Fegyaként emlegetett Fekete Gy. Attila, a tavaly októberben megszüntetett Népszabadság napilap volt bűnügyi újságírója a Simicska Lajos médiaérdekeltségei közé tartozó Magyar Nemzethez igazolt.

Az együttműködés azonban nem tartott túl sokáig: információink szerint ugyanis az újságíró máris távozott a Nemzet szerkesztőségétől. Azt is megtudtuk, hogy Fekete Gy. Attila a pályafutását Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő idén nyáron újrainduló hírportáljánál, a Zoomnál folytatja.

Az ügyben telefonon értük utol Fekete Gy. Attilát, aki nem kívánt nyilatkozni, de annyit elmondott, hogy a Magyar Nemzettől saját kérésére, kifejezetten békés keretek között jön el. Egyébként ugyanezt a választ kaptuk Simicska szerkesztőségéből is, ahol azt mondták: konfliktus nélküli szimpla munkahely-váltásról van szó.

Tarjányi Pétert is felhívtuk, aki megerősítette, hogy az újságíró neki fog dolgozni.

Ez nem csak pletyka, tényleg jön hozzánk

– mondta. Hozzátette, az érintett kriminialisztikai, bűnügyi, tényfeltáró háttérmunkát végez majd, illetve ő lesz ennek a tényfeltáró háttércsapatnak az irányítója.

Kérdésre válaszolva Tarjányi azt mondta, jól haladnak a szerkesztőség felállításával, a leendő csapat alapmagja már meg is van, de még érkezni fognak további emberek is. A terv július végi-augusztus eleji éles indulás, ami továbbra is tarthatónak tűnik.

Tarjányi az induló portálról, például annak finanszírozási hátteréről korábban részletes interjút is adott a 24.hu-nak. Ez ide kattintva érhető el. Azóta az is kiderült, hogy a Spéder Zoltán féle CEMP-től érkezik az új főszerkesztő, Zappe Gábor személyében.

Spédertől érkezik Tarjányi Péter újrainduló hírportáljának főszerkesztője A 24.hu információja szerint Zappe Gábor lesz a Zoom.hu főszerkesztője, míg Szegő Péter termékfejlesztési tanácsadóként segíti a biztonságpolitikai szakértő újrainduló portálját.