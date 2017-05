A kiszemelt Index-főszerkesztő csak magas támogatottsággal vállalja a feladatot

Mint kedden délután beszámoltunk róla, távozik az Index főszerkesztői posztját 2013 óta betöltő Dudás Gergely a médiavállalattól. A hírportálon megjelent közlemény alapján Dudás saját kérésére megy el, Dudás nyilatkozata szerint azért, mert egy ideje az új kihívások már jobban eluralták a gondolatait, mint az Index, “így pedig nem lehet mégolyan jó csapatot sem vezetni”. Dudás lehetséges utódjának Pusztay András, az Index.hu Zrt. vezérigazgatója a vezető szerkesztőkkel egyeztetve Tóth-Szenesi Attilát, a politika rovat vezetőjét javasolta júniusi hatállyal főszerkesztőnek kinevezni, de Tóth-Szenesi az indexes hagyományokra hivatkozva bizalmi szavazást kért. A bizalmi szavazás 24 órát vesz igénybe, azon a szerkesztőség munkatársai vehetnek részt.

90 százalékos támogatottság kell

Ezzel kapcsolatban portálunk a mai, Dudás távozását bejelentő szerkesztőségi értekezleten résztvevőktől azt tudta meg, hogy az Index főszerkesztői posztjának várományosa csak meglehetősen magas támogatottsággal lenne hajlandó elvállalni a feladatot. Az értekezleten, melyen Tóth-Szenesi is részt vett, az hangzott el, hogy az érintett csak akkor vállalja a főszerkesztői feladatokat, ha az Index stábjának legalább 60 százaléka részt vesz a szavazáson, és ott legalább a szavazatok 90 százalékában támogatásáról biztosítják őt. Abban az esetben, ha a szavazás nem felel meg a fentieknek, akkor várhatóan főszerkesztő-választást fognak tartani.

A bizalmi szavazás holnap délután ér véget, és azért tart 24 órán át, mert egyes kollégák éppen külföldi időzónában dolgoznak, és nem szeretnék, ha valaki emiatt maradna le a szavazásról.

Tóth-Szenesi Attila 47 éves, 2002-ben érkezett a portálhoz, azelőtt a Reggeli Délvilág és a Délmagyarország újságírója volt Szegeden. 2004-ben Minőségi Újságírásért díjat kapott. Ő írta az MSZP zárt kampányértekezletéről beszámoló cikket is, melyhez álbajuszban, álruhában tért be az akkori kormánypárthoz. A főszerkesztő-várományos csaknem hét éve politikai rovatvezető a portálnál.

Egyébként telefonon kerestük Tóth-Szenesi Attilát a tervei kapcsán, de nem kívánt semmit sem mondani, mivel azt idő előttinek tartaná a még folyamatban lévő szavazás miatt. Dudás Gergelyt, a távozó főszerkesztőt is hiába kerestük többször is, hogy karrierje folytatásáról érdeklődjünk, mivel nem vette fel a telefont. A szerkesztőségi értekezleten résztvevőktől úgy tudjuk, hogy Dudás egyelőre nem beszélt arról az értekezleten, hogy hol folytatja majd a karrierjét.

Más okból is fel lehet állni, nem csak a tulajdonosváltozás miatt

Idén április 20-án derült ki, hogy Simicska Lajos nagyvállalkozó lehívta a korábban, még az Orbán Viktorral látványos módon történt szakítását megelőzően megszerzett opciós jogát, és felvásárolta az Index.hu Zrt.-t. Simicska, illetve az ő érdekeltségei közé tartozó Pro-Ráta azonnal le is mondott a tulajdonosi jogairól, és odaadta a felvásárolt médiavállalatot egy új onnan létrehozott alapítványnak, aminek a neve Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA). Az alapítvány kuratóriumában ott van dr. Nagy Ajtony Csaba, Simicska cégeinek ügyvédje, de a kuratórium elnöke az a jogász, történetesen dr. Bodolai László ügyvéd lett, aki az Index és a volt tulajdonos, Spéder Zoltán ügyeit vitte eddig, és aki egyébként az LMP delegáltja volt a Nemzeti Választási Bizottságban. Harmadik tagként pedig Kereszty Gábor került be az MFA kuratóriumába. Kereszty még nagyon régen a TV2 vezetője volt, de a ProSieben.Sat1-nél (a TV2 volt anyavállalatánál) és más médiavállalatoknál, például a Viasatnál is dolgozott. Ebben a cikkben magyaráztuk el a részleteket.

Nem sokkal később Dudás Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában magyarázta, mi történt valójában, és hogy Simicskának nincs beleszólása a lap működésébe. Dudás a műsorban azt is mondta, ha valaki megpróbál beleszólni a honlap tartalmába, felmond. A mostani nyilatkozata szerint azonban nem ez történt. A távozását bejelentő szerkesztőségi értekezleten egyes források szerint valaki rá is kérdezett, hogy van-e köze a távozásához tulajdonosi nyomásnak.

Szerintem egy újságíró nem válaszolhat mást arra a kérdésre, hogy ha nem szakmai szempontok alapján kell végeznie a munkáját, akkor feláll-e. Ez viszont nem jelenti azt, hogy más okból nem állhat fel soha többet

– mondta Dudás.

Kiemelt kép: Tóth-Szenesi Attila