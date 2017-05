Átadták a Tourism Social Media Awards díjakat

A magyar hotelek körében legjobb Facebook- és Instagram-oldalakat és a turizmus legjobb közösségi médiás megoldásait keresték a verseny kiírói.

Összesen 4 arany, 4 ezüst és 3 bronz minősítés talált gazdára az idén hagyományteremtő jelleggel létrejött Tourism Social Media Awards versenyen, ahol magyar hotelek és turisztikai szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások legjobb közösségi média oldalait és megoldásait keresték.

R. Kovács Dániel, a Front Page Communications ügyvezetője, a TSMA zsűrijének tagja az eredmények ismertetésekor elmondta, hogy a TSMA két fő kategóriájában összesen 49-en jutottak a döntőbe, és végül öt kategóriában voltak dobogós helyezések, míg háromban arany, ezüst és bronz minősítések. A nevezhető kategóriák közül a Social Campaign alkategória bizonyult a legnépszerűbbnek, melyben összesen 11 nevezés jutott a döntőbe. A végeredmény egyrészt a Fészbuker.hu közösségi médiával kapcsolatos objektív adatai, másrészt a turisztikai és kommunikációs szakemberekből álló szakmai zsűri döntése alapján alakult ki.

A TSMA első kategóriájában az év legjobb Facebook- és Instagram-oldalait választották meg a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének hotel tagjainak köréből. Az év legjobb Facebook-oldala lett az 5 csillagos hotelek között a Corinthia Hotel Budapest, a 4 csillagosok közül a Bambara Hotel, a 3 csillagos szállodák között pedig a Hotel Tókert. Az év legjobb Instagram-oldala kategória első helyezettje az 5 csillagos hotelek között a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest lett, a 4 csillagosoknál pedig a Hotel Zenit Budapest Palace.

A TSMA második kategóriájának három alkategóriájában összesen 44 pályázat közül választották ki a magyar turizmus legjobb közösségi média megoldásait. A döntőbe 24-en jutottak, közöttük a zsűri 4-4 arany és ezüst, valamint 3 bronz minősítést osztott ki. A Social Branding alkategóriában aranyat ért a Japánspecialista márka ismertségének növelését támogató kampány, bronzot a Bambara Hotel közösségi média jelenléte, és a PlanB-nek a Spirit Hotel és a NaturMed Hotel Carbona számára kidolgozott újszerű integrált social media kampányiránya a szállodai kommunikációban (ebben a kategóriában ezüst minősítést nem adott a zsűri). A Social Content alkategóriában a Hotel Sopron „Mindenütt jó, de Sopronban kutyajó” című kampányához készített film arany minősítést, míg a budapestUNDERGUIDE „Swedish Guests” című filmje ezüst minősítést kapott. A Social Campaign minősült a legerősebb alkategóriának, mivel ebben hat érmet is odaítélt a zsűri. Két pályázat ért aranyat: a Budapest gyógyfürdői „Veled pezseg a város” és a KidsOasis „Legyél Te is gyerek-szállodaigazgató!” című kampánya kapta meg a legjobbaknak szóló elismerést. Ezüstöt kapott a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft., a Hotel Zenit Budapest Palace és a Blue Fox The Bar (Kempinski Hotel Corvinus Budapest) kampánya, míg bronz minősítést ért a Buddha-Bar Budapest nevezése.

Az eredményekkel kapcsolatban Kenderesy Nadin, a Turizmus Kft. PR igazgatója, a TSMA zsűrijének tagja elmondta:

A TSMA alapítói azért tartják fontosnak a díj életre hívását, mert így képet kaphatunk a turisztikai szakma közösségi média használati szokásairól, egyúttal a szolgáltatók megismerhetik a legjobb példákat.

Vezető médiumok engedtek betekintést a workshopon

Az ünnepélyes díjátadót egy szakmai workshop előzte meg, melyen a magyar hotel és turisztikai szektor vezető képviselői nyerhettek betekintést két vezető médium, a Playboy és az NLCafé közösségi média aktivitásaiba. A Playboy részéről Bus István főszerkesztő, míg az NLCafé részéről Kisszékelyi Veronika termékmenedszer árult el ezzel kapcsolatban érdekes információkat.

Rajtuk kívül Tóth Ákostól, az utazómajom.hu alapító-tulajdonosától a hallgatóság azt is megtudhatta, hogyan lehet egy több mint 300 ezer fős rajongótábor utazási szokásait alakítani. A program során Bereczki Zoltán és Fejős Éva a személyes Facebook brandekről beszélgetett. Őket Bradács András, a Front Page Communications vezető tanácsadója követve azt mutatta be, hogy a Fészbuker.hu adatai alapján milyen Facebook-trendek láthatóak a magyar szállodák körében.

Az esemény háziasszonya Pataki Zita, a Class FM műsorvezetője volt. A zsűri tagjai Bognár Ákos (Network 360 Reklámügynökség), Flesch Tamás (MSZÉSZ), Kenderesy Nadin (Turizmus Kft.), Kovács András (GazdaságTV), Lakatos Zsófia (MPRSZ), R. Kovács Dániel (Front Page Communications) és Szigetvári József (Szallas.hu) voltak.