Médiavállalatot alapít Tarjányi Péter – a Népszabadság utolsó főszerkesztője segíti ebben

30-35 fős szerkesztőség építését kezdte meg az ismert biztonságpolitikai szakértő, akit Murányi András, a Népszabadság volt főszerkesztője is segít. Online portálból, rádióból és elemzőcégből áll majd a portfólió. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a 24.hu-nak részletesen mesélt a médiapiacra való visszatérésének okairól.

Új médiavállalatot indít a médiában rendszeresen biztonságpolitikai szakértőként szereplő Tarjányi Péter, aki egyébként korábban alapító-tulajdonosa volt a rövid életűnek bizonyult, 2009-ben megszűnt zoom.hu hírportálnak, illetve részesedéssel bírt a propeller.hu hírgyűjtő oldalban is.

Tarjányi a médiavállalatát három lábra építené. Az első és legfontosabb láb egy új online portál, amivel néhány éven belül szeretnének a három legnagyobb hazai közéleti-gazdasági-társadalmi oldal közé kerülni. Ezenkívül rádióval és egy kutató-elemzőcéggel egészülne ki a portfólió. Az ott előálló gazdasági, társadalmi kérdésekkel foglalkozó tanulmányokat a hírportálon is felhasználják majd.

Murányi András, a Népszabadság volt főszerkesztője is csatlakozott

Tarjányi már meg is kezdte az emberek felvételét a médiavállalathoz. Az induló céghez az elsők között csatlakozott Murányi András, a tavaly októberben bezárt Népszabadság utolsó főszerkesztője.

Murányi a 24.hu-nak azt mondta: ő hírigazgatóként igyekszik átfogni a médiacéget, illetve segít a toborzásban is Tarjányinak. Hozzátette, az a terv, hogy ha minden jól megy, már júliusban, de legkésőbb szeptemberre mindenképpen megjelennek a médiapiacon. A leendő portálnak nem Murányi lesz a főszerkesztője, de hogy pontosan ki, azt sem ő, sem Tarjányi nem volt hajlandó elárulni, csak annyit, hogy egy „tapasztalt médiásról” van szó, akivel már tenyérbe is csaptak.

Tarjányit zavarta, hogy megszűnnek a független médiumok

Tarjányi lapunknak azt mondta, hogy az új médiavállalat gondolata még tavaly kezdte el foglalkoztatni azután, hogy számos médium került a kormány közelébe – így az Origo, a TV2, majd legutóbb a Figyelő –, a Népszabadság pedig megszűnt.

Ekkoriban ráadásul elmondása szerint megkereste néhány újságíró is, hogy indítson egy médiavállalkozást. Ezzel kapcsolatban Tarjányi most azt mondja:

Engem mindenki biztonságpolitikai szakértőként ismer, miközben valójában nem ebből élek, nincs például őrző-védő cégem. Ingatlannal, informatikával foglalkozó cégekben voltam jelen, illetve emellett foglalkozom könyvírással. Ilyen szempontból megvan a pénzügyi hátterem, hogy egy ilyen történetbe belevágjak.

Tarjányi a médiapiac kedvezőtlennek látja azt is, ami az Index-szel történt.

Korábban Simicska Lajos volt az Isten a kormány közelében, az Index felvásárlásához hasonló tervekhez neki volt meg a pénzügyi, jogi háttérrendszere. Ő is részese volt annak a 4-5 évvel ezelőtt kitalált tervnek, aminek keretében a magyar médiát szisztematikusan fejezik le, lehetetlenítik el, és egyre inkább szűkül a tényleg tisztességesen dolgozó újságíróknak a lehetősége. Pedig a fékek és ellensúlyok rendszerébe, a demokráciába bele kellene, hogy tartozzon, hogy egy újságíró szabadon dolgozhat, nem lenne szabad leszalámizós taktikával megszüntetni újságokat.

Tarjányi mindazonáltal úgy látja, idővel akár üzleti szempontból is megtérülhet a beruházása.

Az elmúlt egy évben, immáron kollégákkal közösen felmértük azt, hogy hogyan lehet egy ilyet elindítani, mi ennek a pénzügyi, műszaki, és mindenfajta egyéb háttere. Össze kellett szerveznem ehhez a finanszírozási részét, le kellett zárnom dolgokat is, hogy ennek a pénzügyi hátterét megteremtsem. Így jutottunk el odáig, hogy a startpisztoly eldördült. Már ott tartunk, hogy a szerkesztőségi rendszer fejlesztés alatt van, illetve például felvettem Murányi Andrást, aki koordinálja a folyamatokat.

A rádió és az elemzőcég még meghiúsulhat, a portál viszont biztosan elindul

Tarjányi a rádióra vonatkozó kérdésre azt mondta, az a terv, hogy társtulajdonossá váljon, illetve meghatározó részedést szerezzen egy rádióban. Hogy mely rádióban, azt egyelőre nem nevezte meg, de úgy tudjuk, egy Budapesten és annak környezetében fogható csatornáról van szó. Erről, illetve az elemzőcégről egyelőre tárgyalásokat folytatnak, így még az is benne van a pakliban, hogy nem jön létre megegyezés, de a a hírportált mindenképpen elindítják.

Tarjányi hozzátette, tisztában van vele, de nem is elsődleges célja, hogy a portfólió egy-két éven belül nyereséges legyen, azaz nem számít rá, hogy „egyszercsak kitör a gazdasági fellendülés és halálra keresik magukat”. Neki az lényegesebb, hogy ne ismétlődhessen meg még egyszer, ami például a Népszabadsággal történt.

Nekem ezek az ügyek arra világítottak rá, hogy az újságírók hihetetlenül kiszolgáltatottak. Ezt pedig nem szabad így hagyni. Tudom, hogy az üzleti logika szerint ez az elején veszteséges, de hiszem azt – és vállalom, hogy esetleg valaki ezért hülyének néz majd –, hogy van igény arra, hogy hitelesen lehessen tájékoztatni az embereket.

Tarjányi szerint egyébként a mostani kedvezőtlen médiapiaci viszonyok nem fognak örökké ezért is lényeges, hogy megmaradjon, illetve elinduljon néhány hiteles hírportál.

Zoom 2.0 lehet a név, de még másban is gondolkodnak

Az új oldal nevéről még nem született végleges döntés, több név is a listán van. Tarjányi azt mondta, a kollégáival azért is gondolkodnak erősen a Zoom2.0 néven, mivel a Zoom egy jól ismert és kedvelt médiamárka volt. Erre az oldalra ma úgy emlékszik, hogy a 2008-2009-es nemzetközi gazdasági válság tett be neki, és azért kellett bezárni, mert elkövettek egy stratégiai hibát.

A 2008-as induláskor túlzottan hittem az internetes televíziózásban, ezért rengeteg pénzt fektettem egy komoly tévéstúdió kiépítésébe, ahol volt greenbox, profi vágószobákban folyt a munka, illetve napi három híradót készítettünk. Az ilyesmi azonban ekkortájt csak vitte a pénzt. Felvállalom, hogy annak idején nem jó döntést hoztam, viszont most sokkal-sokkal jobban előkészültünk ezekre a dolgokra, hiszen az elmúlt egy évem gondos előkészítéssel, tervezéssel telt.

Tarjányi azt is mondta, hogy nagyon jó csapatot sikerült összetoborozni. Neveket viszont egyelőre azért nem mondhatott, mivel még van, aki ezután jelenti be a távozását. A tulajdonos azt is elárulta, hogy az újság 30-35 fővel indul. A rádió és az elemzőcég esetében ezt még nem tudta megmondani, mivel átszervezésre is szükség lehet, illetve még zajlik az előkészítés.

Megkérdeztem azt is, hány évre áll rendelkezésre a tőke arra az esetre, ha netán nem lennének hirdetőik. Erre Tarjányi azt mondta, a működés két évig biztosan megoldott akkor is, ha nem lesz bevételük. Szerinte az, „aki ennél többet föl tud vállalni, milliárdos, ami viszont nem vagyok, ráadásul a jelenlegi médiapiacon két évnél tovább nem lehet előre látni”.

Soros György, Puch László és Simicska Lajos sem áll mögötte

Ezek után megkérdeztem azt is, nem áll-e a háttérben a kormány által mostanában mindenütt látni vélt Soros György, netán Simicska Lajos vagy a Népszavát felvásárló Puch László. Tarjányi nevetve válaszolt.

Nincs mögöttünk senki. Azért nevetek, mert a Sorossal kapcsolatos kérdésre nyilván számítottam, de Simicska Lajosra nem. Lehet rólam tudni, és ezt fel is vállalom, hogy ellenzéki gondolkodású vagyok, miközben ha valamit a kormányzat normálisan csinál a biztonságpolitikában, akkor azt is elmondom. Igen, ismerek politikusokat, de nem üzletelek velük. Azt tudni kell, hogy volt olyan cégem korábban, amelyik üzletelt az állammal, de az utolsó üzletet én magam 2003-ban, 14 éve kötöttem. Üzleti érdekeltségeim nekem külföldön vannak, külföldön dolgozom. Ezért is van az, hogy nem kellett ebben a magyar fertőben bárkivel is úgy együtt dolgoznom politikai oldalról. Persze van egy kötődésem, de ez kizárólag érzelmi jellegű. Úgyhogy sem Puch László, sem Simicska Lajos, sem senki más, illetve Soros György sincs mögöttem.

Nem fogad el hirdetést az államtól

Érdeklődtem arról is, hogy számít-e azért hirdetőkre. Ezzel kapcsolatban azt monda, hogy már több egykori, időközben európai vagy világszinten befutott üzleti partnerével felvette a kapcsolatot az ügyben, sőt már van is néhány aláírt szerződés velük.

Én soha nem cégekkel üzleteltem, hanem mindig emberekkel. És ezeket az emberi kapcsolataimat kerestem meg, amikor tavaly találkoztam a szakmájukat végezni kívánó újságírókkal, és amikor felvetődött az oldal elindítása. Szóval igen, lesznek hirdetőink.

Kíváncsi voltam arra is, hogy ha az állam szeretne hirdetni az oldalon, azt elfogadják-e, tehát láthatunk-e majd „Állítsuk meg Brüsszelt!” és hasonló tartalmú kreatívokat.

Ezeket köszönettel nem szeretnénk

– mondta Tarjányi, hozzátéve, hogy tisztában van vele, mennyire nehéz kérdés ez, hiszen versenyelőnybe kerülnek azok, akik ezeket befogadják.

Simicska majd újra irányváltást csinál, ha érdeke úgy diktálja?

Majd újra szóba került Simicska, mivel Tarjányit a Jobbik plakátkampánya is irritálja, mégpedig azért, mert a hirdetések Simicska Lajos plakátfelületein jelennek meg. Szerinte minimum úgy lenne korrekt ez a plakát, ha Simicska Lajos képe is ott lenne rajta, mivel Orbán mellett Simicska is tehet arról, hogy az ország milyen helyzetbe került az elmúlt 20 évben.

A tervezett újság célja többek között az, hogy az emberek ne feledkezzenek már el dolgokról, ne higgyék el azt, hogy Simicska valóban ellenzéki, hiszen például megvette volna a TV2-t, amikor még jóban volt a kormánnyal.

Simicskának azért kellenek az újságok, illetve a Jobbik, hogy újra visszaülhessen ahhoz az asztalhoz, ahol az elmúlt huszonvalahány évben ott volt. Ma már azt is sokan elfelejtik, hogy a HírTV a korábbi években mennyivel tudta évente a nettó árbevételét növelni, de jellemző volt az is, hogy 2002 és 2015 között soha nem hívtak be a HírTV-be biztonságpolitikai témában. Aztán 2015-ben hirtelen kíváncsiak lettek a véleményekre. Azzal egyébként nincs is baj, ahogyan most dolgozik a HírTV, mert tényleg csinálnak jó anyagokat, csak az a probléma, hogy vajon meddig tehetik ezt meg? Ha Simicska eléri a célját és sikerül a Jobbikkal újra az asztalhoz ülnie, akkor komolyan gondolja valaki azt, hogy nem lesz újból irányváltás a médiáinál?

Tarjányi szerint mégiscsak Simicska Lajos volt a médialefejezési módszerek kitalálója. „Nem hiheti el senki sem komolyan azt, hogy Spéder Zoltán, az Index volt tulajdonosa egyszer csak úgy érezte, hogy alá kell írni egy opciós szerződést. Nyilván az az opciós szerződést elő kellett készíteni, ahogyan a TV2-nél is így történt. Ez azt jelenti, hogy ez egy tervezett, hosszú éveken átívelő folyamat volt.” Tarjányi azzal zárta mondandóját, hogy a leendő újságja ilyen kérdésekről is fog szólni. És mindenféle korrupciós ügyről, stikliről, kormányzati dolgokról és ellenzékről, illetve nem csak politikáról, közéletről, mivel az élet ennél színesebb.

Tarjányi hozzátette, ő maga igyekszik távol tartani magát a politika irányítóitól. Egy kivétel azonban van: nemzetbiztonsági kérdésekben ismert, hogy kérték ellenzéki pártok is a véleményét, és írt tanulmányokat. (Februárban Tarjányi az MSZP frakcióvezetőjével és a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót, ahol az MSZP elképzeléseit ismertették – a szerk.)

Beszélgetésünk végén Tarjányi azt mondta, azért is reálisnak tartja az új oldallal a top3-ba való bekerülést, mert lassan megszűnnek a normális híreket közlő oldalak. „Nézze csak meg az Origót, mi lett vele.”