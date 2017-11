Nem kellenek ahhoz százmilliók, hogy beleszeressünk egy filmes lakásba

A filmes lakások koronázatlan királya egyértelműen Nancy Meyers, nemcsak vállalható romantikus vígjátékokat készít, de olyan apró részletekre is figyel, amitől egyből otthon érezzük magunkat. A filmjei enteriőrjét mintha csak a Pinterestből vette volna, akár ő is feltalálhatta volna az ötletkereső, DIY-os (do it yourself, csináld magad!) gyűjtőoldalt. Meyersről jutott eszünkbe, hogy megnézzük a hazai filmes, sorozatos felhozatal pár példáját, a 90-es évek kellemetlen és még annál is kellemtelenebb vígjátékaiból válogattunk, és azokból az új, magyar sorozatokból, ahol különösen odafigyeltek a lakásbelsőkre.

A hazai szettek előtt viszont a filmes lakberendezés legjobbját is érdemes megismerni, aki nem alkot lenyűgöző látványvilágot, de nála otthonosabb díszletekre senki sem képes. Nancy Meyersről nem véletlenül írnak építészeti szaklapok, olyan házakat rendez be, amiket az IKEA-ban sem látni. Pinterest az egész Holiday vagy az Egyszerűen bonyolult, vagy a Minden végzet nehéz. Meyers a legtöbbször föld színeket használ, kihagyja az erős színeket, és próbálja elérni, hogy minél életszerűbb legyen, hogy a filmes lakásokban laknak is. Meyers filmjeiben nagyon fontos, hogy néz ki a berendezés, a Holiday angliai házát gyakorlatilag képeslapokon lehetne mutogatni. A vígjáték két, a világ különböző pontjain élő nőről szól, és Meyers amennyire csak lehet érzékeltette, hogy élnek az angolok és a Los Angeles-iek. Nem baj, ha ez távol áll a valóságtól, attól még jó karácsonykor nézni, hogy létezhetnek olyan faluszéli otthonok, ahol alapból ropog a tűz, és kádnak mindig van lába. Hasonló érzést kell a Kaliforniában játszódó Egyszerűen bonyolultban Meryl Streep konyhája, vagy éppen a garbós Diane Keaton hamptonsi háza a Minden végzet nehézben. Így kell kinéznie egy valamirevaló tengerparti háznak valami lakberendezési lapban. A magyar példák természetesen közel sem ennyire átgondoltak és precízek. Ennek az egyik oka lehet, hogy nagyjából századannyi egy magyar látványos költségvetése, és nem is volna életszerű ha egy középosztálybeli, budapesti egyedülálló nőt beraknánk Meyers egyik szobájába. De így is akadnak jobb és rosszabb próbálkozások a gazdagság vagy éppen a jó ízlés bemutatására. Família Kft, 1991. A Szép család modoros világához nem passzolhatott volna lehangolóbb, és díszletszerűbb berendezés. Az lehet, hogy 90-es években jártunk, és nem a Magyar Televízióban láttunk először hasonló kanapét, de ettől függetlenül merénylet a berendezés egy vállalható filmes díszlet ellen. Teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a lakásban ember nem lakott, és nem is fog. Arról természetesen már nem a Família Kft., és maga Esztergályos Cecília tehet arról, hogy akkoriban hódította meg a világot a válltömés. A sorozat végül 385 rész után, 1999-ben ért véget, megjelentek a kereskedelmi csatornák, és Szépék nem bírták tartani az iramot. Szerencsére ennél ma már jóval nagyobb odafigyeléssel raknak össze egy forgatási helyszínt. Hyppolit, 1999 Az eredetileg 1934-es Hyppolit, a lakáj felújított változatában az egyik központi probléma az volt, hogy Koltai Róbert, azaz Schneider úr nem akart lemondani a drága szippantós kocsijáról. Már maga mögött hagyta a spórolós éveket, és egy feltehetőleg budai villába költözött és a jó ízlés határain kívül maradva próbálta meg Schneidernével (Pogány Judit) berendezni a világítóan sárga, barokkos házat. Tegyük hozzá, hogy 1999-et írtunk, és el tudom képzelni, hasonló trendet követtek annak idején – vagy még most is – a Rózsadombon. És ez már a Hyppolit (Eperjes Károly) színre lépése utáni verzió, amikor is a művelt lakáj átrendezte a nappalit. Múlt századi, múzeumi báj fikusszal. Csak szex és más semmi, 2005. Ez az a film, amit még 12 év után is egy kifejezetten sikeres vígjátékként emlegetnek, és nem csak azért, mert Csányi Sándor vagy Dobó Kata szerepeltek benne. A mai napig megmaradtak az enteriőrök a filmből, úgy is, hogy itt mindenkinek egy pár fokkal jobb lakása van, mint amennyire futnia kéne. Lehet, hogy 2005-ben nem voltak olyan magasan az ingatlanárak, de mégiscsak furcsa, hogy egy vidékről felköltözött, csóró színész (Csányi Sándor) egyből a Dalszínház utcában fizet albérletet. Ettől függetlenül sikerült megteremteni a nagypolgári hangulatot. Nyilván nem egy New York-i Meyers-világban járunk, de az már jó jel, hogy elfogadnánk mondjuk Schell Judit lakását a Thonet-székekkel együtt. A kedves, de dögunalmas zeneszerzőnek sajnos dögunalmas lakás jutott. Péter (Seress Zoltán) nappalija a legkevésbé sem otthonos, viszont az ember minimum egy bútorboltban érzi magát, ha ránéz a bőrre, vagy a háttérben lévő, használaton kívíüli vázákra. 9 és 1/2 randi, 2008. Igazából bármelyik Sas Tamás-filmet idetehettük volna, de most a 9 és 1/2 randi egyik jelenetéből válogattunk. Nagy baj itt sincs a lakásokkal, csak éppen olyan, mintha egy darab cipőt sem raktak volna arrébb egy fix lakásban a forgatáson, és ami mondjuk otthon fel se tűnik, a filmvásznon egészen máshogy mutat. Mint ez a tök üres előszoba egy darab Merci csoki-reklámmal. A történet pofonegyszerű: a kőkemény, de belül rég összetört szerkesztő újra beleszeret a nőcsábász íróba (Fenyő Iván), aki bevallottan nem szeret olvasni. A kéziratokat sem írja, hanem csak bediktálja a Dosztojevszkij-rajongó Nórinak (Kovács Patrícia). A szerkesztő lakását mutatjuk, ami azért ennyire hanyag, mert főhősünk épp Brüsszelbe készül álmot megvalósítani, de szerelem összekuszálja a terveit. Olyan ez, mint egy átlagos nappali, nincs benne semmi pláne, de a lakás adottságai miatt el tudja képzelni az ember, mit lehetett volna belőle kihozni. Aranyélet, 2015. Az HBO egyik sikersorozata már túl van a második évadon, és ha valahol, akkor itt tudjuk lemérni, mit ér egy kicsit több odafigyelés, na meg pénz. Ez persze nem amerikai költségvetést jelent, az Index még tavaly összeszedte, hogy melyik magyar sorozat mennyibe került. Az Aranyélet 800 millióból csinál egy évadot, a Válótársak pedig 500 millióból, úgyhogy gyakorlatilag egy epizód jön ki az Egyesült Államokban egy teljes magyar évadból. És amikor éppen lakásbelsőket kritizálunk, akkor ezt azért vegyük számításba. Az Aranyéletnek viszont összességében nincs min szégyenkeznie, látszik a luxus, csak talán annyi a bibi, hogy egy kicsit átlagos, IKEA-s a hangulat. Furcsa, ha egy olyan családról nézek sorozatot, akik piszok gazdagok, és felismerem a komódjukat. Mintha egy kész, igazi család létező házába költözött volna a stáb. Válótársak, 2015. Az RTL sorozat már a második évadnál tart, és három tehetős és annál is tehetősebb pasiról szól, akik a válásuk miatt tartanak igazán össze. Sáfár Bálint (Stohl András), Hatvani Joci (Lengyel Tamás), Jakab Dávid (Scherer Péter) lakása nagyon megkomponált, minden részletre figyeltek, hogy fiatalos vagy látványosan gazdag legyen a szett. Stohl András konyhája például takaros, de megnézem azt a konyhát, ahol csak úgy kiáll egy ananász a gyümölcstálból. Scherer Péterék ebédlőjéből az élet hiányzik, de ha a hideg hangulatot akarták érzékeltetni, ami a felesége és közte (Balsai Móni) van, akkor tökéletesen üres és steril a szoba. Oltári csajok, 2017. Az utolsó példánk szintén RTL-es produkció, és meg kell dicsérjük. Stúdióban rakták össze az egészet, néhol giccses, de mi, ha nem ez kell egy telenovellának. Még nyáron egy bejáráson megnéztük a szettet, és tényleg látszik, hogy odafigyeltek, hogy amennyire lehet, otthonos legyen a szereplők lakása és illeszkedjen a karakterekhez. Az RTL csinált egy új Szeress most!-ot, csak több nővel A szombaton induló Oltári csajok tele lesz valószerűtlen drámával és ármánykodással, ahogy ezt a nagyok tanították. Vidéki lányok szerelmet keresnek Budapesten. Keverték a Kika-stílust a nagymama bútoraival, és a személyes tárgyakból is érezni, hogy ezekben a lakásokban lakik is valaki. Ebből is látszik, hogy nem kell feltétlenül óriási büdzsé, és gazdag szereplő ahhoz, hogy jól nézzen ki egy enteriőr.

