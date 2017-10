A Netflix megnézte, milyen sorozatokat darálunk le egy nap alatt

A Netflix óriási húzása, hogy szembemegy a tévézés ősi hagyományaival, és nem hetente adja ki a sorozatok részeit, hanem felrakja az egész évadot. Ez persze főleg a saját gyártású sorozatoknál működik, a magyar Netflixre nemrég bemutatott Star Trek: Discoveryt például eredetileg a CBS gyártja, így ott marad a heti egy rész. Ahol viszont a szolgáltatás megteheti, ott felpakolja egyben a sorozatokat, hogy a rajongók versenyezhessenek, ki fejezi be előbb az évadot.

A legújabb méréseik szerint a legtöbben a Szívek szállodája (Gilmore Girls: A Year in the Life) hatrészes folytatását fejezték be 24 órán belül.

A második helyre a Bír-lak (Fuller House) reunionja került, amiben több szereplő feltűnt az 1987 és 1995 között sugárzott sorozatból.

Érdekes, hogy a Marvel-képregények alapján készült, már régóta várt Bosszállók (Defenders) – amiben összeértek a szálak, Jessica Jones találkozott Luke Cage-dzsel, Iron Fisttel (Vasököl) és Daredevillel (Fenegyerek) – bronzérmes lett, de egyben ez a legkevésbé nézett Netflix-sorozat is Amerikában.

Az egy nap alatt befejezett évadok húszas listáján sok a 30 perces sitcom, de felfért több majdnem egy órás sorozat is. A Netflix ráadásul kiszámolta hány fanatikus előfizetőjük van, megnézték, hogy amikor feltették a Kártyavár (House of Cards) öt évadát, azt öten befejezték egy nap alatt Amerikában.

Az első tíz pedig:

Szívek szállodája (Gilmore Girls: A Year in the Life) Bír-lak (Fuller House) Bosszúállók (Marvel’s The Defenders) A 7 főbűn (The Seven Deadly Sins) The Ranch Santa Clarita Diet Fiúk a lakókocsiparkból (Trailer Park Boys) F is for Family Orange Is the New Black Stranger Things

