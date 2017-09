Itt egy viccesebb film, mint a Pappa Pia, mégsem fogod megnézni

Vékes Csaba első nagyjátékfilmje, a Hetedik alabárdos akár A Zseni, a Ripacs, a Ribanc és az ukrán maffia címet is viselhetné. Kritika.

A magyar nézőket kiszolgálni legkönnyebben a vígjátékkal lehet. Ezt jól mutatja a címben is nevezett Pappa Pia érthetetlen sikere is, amelyről nehéz lenne pozitívumokat leírni, mégis immár túl van a 170 ezredik nézőn. Vékes Csaba, a már végzett, de nagyjátékfilmmel még nem rendelkező filmeseknek indított Filmalapos Inkubátor Program egyik patronáltjaként szintén ebben a zsánerben akart alkotni, és nagyon nem is lőtt vele mellé.

A Hetedik alabárdos egy valóban szórakoztató karriertörténet, amelyben egy örök statisztaszerepre kárhoztatott vidéki színész egy váratlan lehetőségnek köszönhetően egy színház egyik első számú rendezőjévé válik és elkészítheti saját darabját, saját víziója szerint. Ezt a vállalkozását viszont nem várt nehézségek tarkítják, ugyanis a helyi politika elég erőteljesen beleüti az orrát a teátrum ügyeibe.

A film hivatalos szinopszisa szatírának nevezi a Hetedik alabárdost, bár ahhoz sokkal többet kéne állítania a filmnek, és nem csak sztereotípiákat aláhúzni: a színház vezető színésze egy pöcsfej, mert a fejébe szállt, hogy ő kapja a legjobb szerepeket, a feltörekvő színész szintén egy pöcsfej, mert már van mire manírosnak lennie, a szárszínésznő bárkivel lefekszik, a színház pedig halálra van ítélve, ha betoppan az ukrán érdeklobbi.

Ezek lehet, hogy viccesek, és lehet rajtuk mosolyogni, de ettől még közhelyszagúak, a film csak azért lehet valamilyen, mert belesni a kulisszák mögé mindig izgalmas: megnézni egy színház statisztaöltözőjét, ahol színész és rendező etyekol; lepisálni a zsinórpadlásról; látni, hol lazítanak a próbák alatt stb.

Viszont minden szellemes mivolta ellenére jó lett volna, ha egy 34 éves, nagyjátékfilmes karrierjét elkezdő rendező némi pluszt ad hozzá az alkotásához. Jó lett volna látni, mit gondol a világról, vagy épp a színházról, ha már ez volt a témaválasztás. Mert a bemutatott helyzet látszólag komoly, és a történet, valamint a körülmények összessége már kicsit abszurd felé nyitnak, de ez önmagában kevés. Még az olyan remek megoldások ellenére is, mint a primadonnaként dugó színésznő, az, hogy a színház aulájában a filmet készítők képe van elhelyezve a falon, vagy a kreatív stáblista.

Ráadásul sokszor látszott, hogy valószínűleg nagy teret kaptak a színészek, az RTL Klubon futó A mi kis falunk sorozatból, a Brazilokból és Vranik Roland kultfilmjéből, a Fekete keféből is ismert főszereplő, Bánki Gergely vagy Sárközi-Nagy Ilona, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház művésze, Nagy Ervin és Bezerédi Zoltán a Katona József Színház színészei túltolhatták a ripacskodást, amennyire csak lehet, hiszen szerepük szerint ez volt a dolguk.

Minden negatívum ellenére mégis tiszta szívvel tudom ajánlani mindenkinek, tényleg sokszorosan szórakoztatóbb alkotásról van szó, mint a fentebb nevezett Pappa Pia, bár a teljesség kedvéért tegyük hozzá, ez pont az a könnyed, koraőszi limonádé-vígjáték, amiből ilyentájt érkezhetne akár havonta egy újabb.

Hetedik alabárdos. Magyar vígjáték, 2017. Értékelés: 7/10.