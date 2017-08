A Foo Fighters tagjai Másokká válnak új klipjükben

A banda szeptember 15-én érkezik új albummal, amelyről már hallgatható a The Sky Is A Neighborhood című számuk.

Az MTV Video Music Awards jelölést is begyűjtő Run után újabb videóval jelentkezett a Foo Fighters. A The Sky Is A Neighborhood kapcsán (amelyben a banda tagjai úgy néznek ki, mint a Trónok harca élőhalottjai, a Mások) Dave Grohl énekes a következőket mondta:

Hangzás szempontjából a legnagyobb dolog, amit valaha letettünk az asztalra. Egyik éjjel kint feküdtem a szabad ég alatt, és elképzeltem, hogy minden egyes csillag egy olyan hely, ahol akár élet is lehet. Innen jött az inspiráció: az eget úgy kell kezelnünk, mint a szomszédságunkat, és nem lehet más dolgunk a földön, mint összekapni magunkat és értékelni az életet ebben a hatalmas univerzumban. A különleges az egészben az, hogy a cím előbb megvolt, mint maga a zene.

A Concrete and Gold címet viselő új Foo Fighters album szeptember 15-én jelenik meg.