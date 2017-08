Szabó Kimmel: Nem az a dolgom, hogy elszámoljak a Soros-propagandáról

A Pappa pia főszereplője szerint Andy Vajna bizonyos szempontból teljesen liberális.

„Nekem egy tapasztalatom van Vajnáról: munkát kínált, amit igyekeztem a legjobb tudásom szerint elvégezni” – ezt Szabó Kimmel Tamás, a Pappa pia főszereplője mondta a Magyar Nemzetnek.

Az interjú készítője felvetette, hogy a filmalap vezetőjének megítélése ellentmondásos: miközben hagyják és segítik fontos és jó filmek megszületését, ott vannak Andy Vajna bizniszei és médiaprojektjei is, és nem is válnak külön ezek a dolgok, hiszen a Pappa pia mögött is ott áll a TV2 vagy az Origo. A színész válaszában kifejtette: nem az a dolga, hogy elszámoljon a Soros-propagandáról.

Megvan arról is a véleményem, de nincs ebben döntési kompetenciám

– mondta, hozzátéve: azt, hogy az Origóról vagy a TV2-ről mit gondol, kategorikusan függetleníti attól, hogy a filmalap milyen jó munkát végez. Szerinte Vajna abból a szempontból teljesen liberális ember, hogy elmondhatja neki a véleményét, meg is kérdezi tőle, és erre nem feleli azt, hogy „akkor te holnaptól nem dolgozol nálam”.

A beszélgetés után a film PR-ját intéző ügynökség jelezte, hogy az alany nem szeretné a beszélgetés megjelentetését, de a Magyar Nemzet szerint nem kaptak indoklást, így a közzététel mellett döntöttek.

