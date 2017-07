Decemberben újra fellép Magyarországon a 2Cellos

Budapesten a Papp László Sportarénában fog koncertet adni a virtuóz duó.

Idén Budapestre is ellátogat a 2Cellos nevű horvát csellista formáció, akik vadonatúj klasszikus zenei átdolgozásaikat 12 fős vonós zenekar kíséretében adják elő a Papp László Budapest Sportarénában.

Március 17-én jelent meg a zenészpáros The Score című új albuma, melynek világkörüli turnéja júliusban indult. Ennek állomásaként Budapesten december 16-án fognak koncertet adni a Sportarénában.

Luka Sulic és Stjepan Hauser 2011-ben vált ismertté Michael Jackson Smooth Criminal című számának feldolgozásával, a két horvát csellista azonban tavasszal egy új, energikusabb albumot hozott létre. A lemez egy hagyományosabb hangzásvilágot képvisel, és a zenészek kedvenc filmzenéinek feldolgozásai hallhatók rajta, a Londoni Szimfonikus Zenekar és Robin Smith karmester közreműködésével.

Szeretjük a filmzenét! Az albumon meghallgatható minden kedvenc filmslágerünk! Egy álmunk vált valóra, hogy a világszínvonalú Londoni Szimfonikus Zenekarral zenélhetünk együtt és adhatjuk elő ezeket a slágereket!

– nyilatkozta a The Score kapcsán Stjepan Hauser.

Két csellista hozta össze a Gladiátor zenéjének leggyönyörűbb feldolgozását És a zenéhez fantasztikus klipet is forgatott a 2CELLOS nevű duó, akik a videóban maguk is gladiátorokká változnak.

A 2Cellos zenéje ötvözi a klasszikus- és filmzenét a pop-rock stílussal. Sulic és Hauser nem ismernek határokat, amikor a színpadon vannak. Lenyűgöző előadásuk magával ragadja a közönséget. Számos teltházas saját turné mellett, a duó több tévéműsorban szerepelt, mint például: The Today Show, The Ellen DeGeneres Show és a The Tonight Show. Még Elton John is meghívta őket világkörüli turnéjára. Amit külön kiemelnénk, hogy Luka és Stjepan a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor első évadjában is színpadra léptek, illetve meghívott sztárvendégei voltak a Virtuózok Gálaműsorának.

A 2Cellos budapesti koncertjére jegyek már kaphatók a koncertpromo.hu oldalon.