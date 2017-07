Kitör a háború a The Walking Dead új évadában

Megérkezett a nyolcadik évad első előzetese, melyet máris magyar felirattal nézhetünk.

Nagyjából még három hónapot kell várniuk a rajongóknak a The Walking Dead folytatására, amely ősszel a 2010 óta futó zombidráma kereken 100. epizódjával fog visszatérni a tévéképernyőkre.

Azt követően, hogy néhány nappal ezelőtt a gyártó AMC és a szériát számos országban vetítő FOX bejelentették az új szezon premierdátumát, a jelenleg is zajló San Diego-i Comc-Conon tegnap leleplezték az első előzetest, amely öt percben számos izgalmas pillanatot leleplez a folytatásból.

A The Walking Dead világpremierjéhez Magyarország is csatlakozik, így a nyolcadik évad első epizódja hazánkban is október 23-án debütál majd a FOX-on, a további epizódok pedig szintén az amerikai vetítéshez igazodnak majd.

A korábbi évadokhoz hasonlóan ezúttal is 16 epizódból fog állni a TWD új évada, amely két részletben kerül majd a tévéképernyőkre: az első nyolc epizód október 23-tól, míg a következő nyolc pedig az immár hagyományos téli szünet után, 2018 februárjától lesz látható.

Forrás: FOX Magyarország