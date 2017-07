Egy valakinek biztos tetszett Ed Sheeran alakítása a Trónok Harcában

A hetedik évad nyitóepizódjának legnagyobb vitáját Ed Sheeran cameója váltotta ki. A legtöbb Trónok harca-rajongó annyira felhúzta magát a két mondatán és az új számán, hogy Sheerant is sikerült elüldözniük a Twitterről. Bár az énekes már egy ideje fontolgatta, hogy kevesebb időt tölt a közösségi oldalain, mégiscsak furcsa, hogy egyből a premier után függesztette fel a fiókját. Nem sokkal később visszatért, de a régi posztjait letörölte.

Um ed sheeran just singing along a campfire in game of thrones? #EdSheeran #GoTS7 pic.twitter.com/6SKlm0nMKL

— Michael Falkenburg (@Mikefalken) 17 July 2017