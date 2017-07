Vacog a fogunk, de Bánkitón a helyünk

A Bánkitót úgy szokták emlegetni, hogy az ország legnagyobb kisfesztiválja, és ez pontosan le is fedi a valóságot. Nem egy óriásfesztiválról van szó, ahol soha a büdös életben nem találod meg az ismerőseidet, ha egyszer elhagyjátok egymást, Bánk családias, egy percre sem lesz emberiszonyunk, összesen 10-12 ezember fordul meg a négy nap alatt. A Bánkitó a hájp és a nagy érdeklődés ellenére szerethető fesztivál maradt, akkor is, ha drága, akkor is, ha nem embernek való az idő napnyugta után. Legalábbis idén.

Bánk óriási szerencséje a tó, hogy ki lehet dőlni egy stégre egész nap, ki lehet aludni a tegnapot. Bár vannak olyan horgászok, akik a fesztivál ideje alatt sem adják fel, és pont azt használják ki, hogy a többiek messzire elkerülik ilyenkor a környéket. Az egyik horgász azt mondta, kifejezetten jó volt a fogás, megérte ekkora tömeg mellett is kijönni a halakért. Még akkor is a tó a legjobb dolog a fesztiválban, ha idén nem volt strandidő. A Tószínpad lelátójáról a kilátást nem nagyon lehet megunni.

Ez az igazi VIP. Na meg az a bódé, amit az Északi színpad mellett állítottak fel, és egy kis sorbanállásért mindenki nagyon fontosnak érezheti magát.



Akit nem szippantott be soha Bánk, és nem érti, miért fizessen akár 25 ezer forintot egy négynapos bérletért (elővételesen mondjuk 12 ezerért is meg lehetett venni), valahol jogosan mondhatja, hogy mivel jobb a Bánkitó bármelyik belpesti bulinál. Tény, hogy ez a legpestibb fesztivál, és aki sokat mozog a hetedik kerületben, a Madách tér környékén, az biztos, hogy rengeteg ismerőssel találkozik. A közeg nagyon hasonló az idén másodjára megrendezett Kolorádóhoz, a fellépők között sok az átfedés, és mind a két fesztivál több külföldi zenekart is elhozott. A Bánkitó legnagyobb durranása a Slaves, akik péntek este léptek fel, és ahogy egy korábbi cikkünkben írtuk több mint tisztességes egy órát játszottak. A közönség gyakorlatilag megőrült a punkduóra. Pláne akkor, amikor Laurie Vincenték kiszedtek egy fogdosós bunkót az első sorokból.

Mennyi az annyi?

Ahhoz képest, hogy a Bánkitó megmaradt kicsinek, és az évek alatt a legkevésbé sem lett belőle luxusfesztivál, nem olcsó. A 300 forintos repohárba lehet kérni a 650 forintos sört, az ezer forint körüli viceházmestert (az árak nem mindenhol egységesek, a tószínpadnál találtunk 650-ért is vicét a kempingnél pedig az egyik pultban 750 volt) vagy a vodkaszódát. És akkor ez csak az alkohol, de legalább ennyit a kajára is el lehet szórni. Bánkon ugyanis a kisbolt a hosszú évek alatt sem volt hajlandó feldolgozni, hogy itt egy fesztivál. Az első napon kifosztották az árut, ha szerencsések vagyunk, talán jut még egy kis májkrém és zsömle, de ennyi.

A félórás sor pedig csak rádob egy lapáttal, a kisbolt nagyon makacs, azért sem akarja, hogy jókat reggelizzünk.

Úgyhogy marad a fesztiválebéd a tószínpadnál, a kempingnél, vagy a pizzériában. A kempingnél a már szokásos KOLBice és Paneer foodtruckja áll, a Tószínpadnál viszont nagyobb a választék. Lehet mexikóit enni, és szégyentócsnit, ami attól gondolja magát vagány streetfoodnak, hogy egy palacsinta vastagságú krumplis tésztatölcsérhez barna zsírpapír jár. Aztán ott van a lángosburger, ami sokkal viccesebben hangzik, mint amennyire működik. A mexikóinál viszont 1400 forintért már nagyon finomat lehet enni, a pizzériában pedig 1700-2000 ezer forint körül mozognak az árak. Bánk alatt összejöhet egy szép összeg, nem a legolcsóbb fesztiválok egyike. Ennek ellenére ugyanolyan népszerű, mint az elmúlt években, a fiatalabbak mellett sokan a családostól és kutyástól érkeznek, mindenki megtalálja a maga programját. Ha valaki nem koncertezik, mehet moziba, színházba vagy egész nap előadásokat hallgathat, rengeteg civil szervezet képviselteti magát, a fesztivál idei témája a korrupció, eköré épült a legtöbb installáció és előadás.

Csak egyet nem szabad elfelejteni, ha Bánkra jön az ember: kötelező a télikabát, jégeralsó, bármi, ami puha és meleg. A szerdai vihar után nem lett jobb a helyzet, és bár csütörtök hajnalra 10 fokot mondott az előrejelzés, a fejemet teszem rá, hogy nem mutatott annyit a hőmérő.

A Bánkitó este 9 után elfelejti, hogy július közepe van.

De ez nem sok embert zavar, a fesztivál végére meglesz a 10-12 ezer látogató. Lukács Áron, a fesztivál sajtófőnöke azt mondta, ez a szám nagyjából megegyezik a tavalyival. Új menekülési útvonalakkal tudták növelni a beengedhető emberek számát, ezért valószínűleg nem lesz meg a teltház, szombatra estére viszont 4000 fesztiválozót várnak.