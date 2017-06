Bob Dylan elküldte beszédét, megkaphatja a pénzjutalmat Nobel-díja mellé

Bob Dylan szinte az utolsó pillanatbn eljuttatta a Svéd Akadémiához a Nobel-díj teljes átadásának feltételeként elvárt előadását, és így átveheti a díjjal járó 8 millió svéd korona (253 millió forint) pénzjutalmat.

A csaknem félórás beszédet és annak leiratát mindössze öt nappal a határidő lejárta előtt, hétfőn tették fel a díjat odaítélő Svéd Akadémia honlapjára. Az akadémia vezetője, Sara Danius szerint az előadás “rendkívüli, és mint az várható volt, ékesszóló”.

Amikor megkaptam az irodalmi Nobel-díjat, azon tűnődtem, mi is lehet pontosan a kapcsolat dalaim és az irodalom között. Elgondolkodtam rajta, kerestem az összefüggést. Itt most megpróbálom kifejteni, mire is jutottam, indítja előadását a 75 éves énekes-dalszerző, aki később inspirálói között nevezi meg Cervantest, Melville-t és Shakespeare-t.