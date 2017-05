Mutánsnak lenni felér egy halálos ítélettel

Kb. ez lesz a mondanivalója a Gifted című új X-Men sorozatnak, amely az emberek által üldözött fiatal mutánsokról fog szólni. Trailer.

Bővül a mutánsuniverzum: vadiúj X-Men tévésorozatot rendelt be a Fox

A Fox még januárban jelentette be, hogy berendelte egy akkor még cím nélküli akció-kalandsorozat pilotját, amelyről annyit lehetett biztosan tudni, hogy az X-Men univerzum része lesz. Az is tudvalevő volt, hogy a gyártó a 20th Fox Television és a Marvel Television lesz, a forgatókönyvet pedig Matt Nix írja, míg a producerek között a mutánsos mozik javát rendező Bryan Singer is ott van.

Az utóbb a Gifted címet kapó szériához a múlt héten megérkezett az első teaser, most pedig megjelent az első teljes előzetes, amely ütős ízelítőt ad abból, milyen látványos és drámai lesz az X-Menek korszaka után játszódó, fiatal mutánsokról szóló széria. A szinopszis szerint a pilotepizódban egy átlagos házaspárt fogunk megismerni, akik miután felfedezik, hogy gyereküknek különleges képességei vannak, a sráccal és egy ugyancsak mutáns lánnyal együtt menekülni kényszerülnek majd a kormány elől. Végül felfedeznek majd egy földalatti mozgalmat, amelybe a túlélésért küzdő mutánsok tömörültek.

A Gifted már a második mutánsos tévésorozat lesz a januárban debütált Légió után. A Fox anyacége, a 21st Century Fox birtokolja a teljes tévés és filmes jogokat az X-Men univerzummal kapcsolatban, így aztán elég kényelmes a mozgásterük. Ez a Légiónál elég látványosan érvényesült is – az ott feltűnő karakterek egy jelentős része nem szerepel az X-Men képregényekben – ez az új projekt viszont a terv szerint szorosabban kapcsolódik majd a klasszikus képregényes-filmes X-Men mitológiához.