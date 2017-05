Újabb X-Menes mutánsos tinisorozat érkezik, Bryan Singer rendezi

Még januárban írtunk róla, hogy a Fox hivatalosan is berendelte egy akkor még cím nélküli akció-kalandsorozat pilotját, amelyről annyit lehetett biztosan tudni, hogy az X-Men univerzum része lesz. Az is tudvalevő volt, hogy a gyártó a 20th TV és a Marvel Television, Matt Nix írja a forgtókönyvet és producerkedik, de Bryan Singer is a fedélzeten van a nagy X-Men csapatból.

Most a semmiből megérkezett az első teaser (az első trailer pedig öt nap múlva érkezik): a The Gifted pilotepizódja egy átlagos házaspárról szól majd, akik meglepve veszik észre, hogy gyereküknek mutánsképességei vannak. A kormány nem éppen támogató, sőt, a család menekülni kényszerül, így csatlakoznak egy földalatti mozgalomhoz, amelybe a túlélésért küzdő mutánsok tömörültek:

Ez a második Marvel TV széria lesz, amely a Foxnál kap helyet: a Légió januárban debütált az FX-en (mi imádtuk). A Fox anyacége, a 21st Century Fox birtokolja a teljes tévés és filmes jogokat az X-Men univerzummal kapcsolatban, így aztán elég kényelmes a mozgásterük. Ez a Légiónál elég látványosan érvényesült is – az ott feltűnő karakterek egy jelentős része nem szerepel az X-Men képregényekben – ez az új projekt viszont a terv szerint szorosabban kapcsolódik majd a klasszikus képregényes-filmes X-Men mitológiához.