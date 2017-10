Kiugrott mormon nő lett az új-zélandi miniszterelnök

Jacinta Ardern fiatal, agnosztikus, kávé-, macska- és dj-bolond, és a töketlen jobboldal miatt most már miniszterelnök.

Ahogy egy humoros hírben mi is feldolgoztuk, a választások mostani őszén Új-Zélandon is az urnákhoz járultak az emberek, és szépen meg is nyerte a voksolást Bill English mostani kormányfő pártja, de minek. Ugyanis hiába szereztek többséget, 58 képviselői helyet, 61-re lett volna szükségük a többséghez. Senki sem akart velük koalíciót kötni, így surranópályán befutott a Munkáspárt a zöldek és a nacionalista Új-Zéland az Első segítségével. És most jön az érdekes rész, amit a Guardian foglalt össze.

A szivárványkoalíció élére a munkáspárti Jacinda Ardern került, aki nem akármilyen személyiség. Adern mindössze 37 éves, van egy tévés férje és egy macskája. Már 17 éves kora óta a Labour (ez a Munkáspárt angol neve) tagja, korábbi kormányfők stábjában is dolgozott. Mormonnak nevelték, de a felekezet homofóbiája miatt lelépett, azóta agnosztikusnak vallja magát. Szereti a kávét és a lemezlovasságot.

Ingyenes felsőoktatással, az abortusz legálissá tételével, a bevándorlás visszafogásával és a gyerekszegénység felszámolásával kampányolt. A választok imádták, hogy fiatalos, magabiztos és látták benne azt az x-faktort, amivel a 9 éve ellenzékben sínylődő Munkáspárt visszajöhetett a nihilből.

A “szomszédos” ausztrálokkal mindenesetre lesznek gondjai, mert Julie Bishop ausztrál külügyminiszter már kijelentette, nehéz lesz egy új-zélandi munkáspárti kormánnyal együttműködniük. Ennek oka, hogy a pártot az ausztrál kormány destabilizálásával vádolják, mert kiderült, hogy az ausztrál miniszterelnök-helyettes kettős állampolgár (szóval mindez nem áll messze a sorosgyörgyözéstől).