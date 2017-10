Vészjóslóan repkednek a madarak Írország felett

Hétfőn elérte Írország partjait az Ophelia trópusi vihar, az állatok pedig megérezték a baj közeledtét – írja az Independent.

Egy Twitterre feltöltött videón az látszik, amint egy sereg IQ-bajnok varjú baljós hangokat kiadva repked szokatlanul alacsonyan az Írország déli részén található Cork városában.

A felvételt készítő Sarah Kavanagh fel is tette a magától értetődő kérdést:

Ummmm… think they know there’s something big coming? #Ophelia #mondays pic.twitter.com/jz4iCLunlk

— Sarah Kavanagh (@sltlk) October 16, 2017