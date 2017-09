A következő cseh miniszterelnök lehet, de most bíróság elé kerülhet

Szorul a hurok Andrej Babiš körül, aki a térség következő Orbánja lehet, ha a bíróság be nem int a vágyálmának.

A cseh parlament képviselőháza szerdán megfosztotta mentelmi jogától a pénzügyi visszaéléssel gyanúsított Andrej Babiš volt miniszterelnök-helyettest, a jövő havi választásokon legesélyesebb párt elnökét – jelentették be Prágában.

Hét órás, gyakran viharos vita után a jelen lévő 134 képviselőből 123 támogatta a mentelmi jog feloldását, köztük Babiš is, aki korábban már többször visszautasította a vádakat, és most is kijelentette, hogy vissza szeretné kapni a neve becsületét.

Simicska és Berlusconi szerelemgyereke kerülhet hatalomra Prágában A térségben már csak egy bástyát nem döntött le a populizmus, de a cseh politikába forgószélként érkezett médiacézár ennek is nekimehet. Andrej Babišt Orbán Viktorhoz, Donald Trumphoz és Silvio Berlusconihoz is szokták hasonlítani, de a Simicska-párhuzam sem állna messze tőle. Pályafutása klasszikus kelet-európai tündérmese jó pozícióban lévő szülőkkel, egy általa apránként megszerzett hatalmas agrárcéggel, ennek gömböcszerű felfújásával és a régióban való terjeszkedéssel. Mostanra milliárd dolláros vagyonra tett szert, és könnyen lehet, hogy ő lesz Csehország következő miniszterelnöke. Politikája két faék egyszerűségű üzeneten alapul: 1. Gazdag vagyok, ezért nem lopok; 2. Minden jobb lesz.

A szlovák származású nagyvállalkozó, Csehország második leggazdagabb embere áll az ANO mozgalom élén, ami a felmérések szerint vezeti a cseh pártok népszerűségi listáját. A választás október 20-21-én lesz. A mentelmi jog megvonását a rendőrség kérte, hogy lefolytathassa a nyomozást az uniós támogatási alapokkal kapcsolatban feltételezett visszaélés ügyében.

A rendőrség szerint a Gólyafarmnak (Čapí hnízdo) nevezett szabadidő- és konferenciaközpontnak 2007-2008-ban odaítélt 50 millió eurós uniós támogatás felvételének jogszerűségét vizsgálják. A központ az Agrofert holding részét képezte, aminek egyetlen tulajdonosa akkoriban Andrej Babiš volt.

Ő később közeli hozzátartozóira íratta át a létesítményt, ami a tulajdonosváltás miatt jogosult lett a kis- és közepes vállalatoknak nyújtott uniós támogatásra. A prágai sajtó szerint a Čapí hnízdo 50 millió eurót kapott. Később a szabadidőközpont ismét visszakerült az Agrofert tulajdonába. Babiš szerint, aki a cseh média jelentős részét is birtokolja, a vádak mögött a lejáratásának szándéka áll, hogy kiszoríthassák a cseh politikai életből.

(MTI)