Trump ügyvédje Putyin szóvivőjével próbált üzletelni

Donald Trump amerikai elnök egyik ügyvédje 2015 végén üzleti ügyben megpróbálta felvenni a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivőjével – írta hétfőn a The Washington Post és a The New York Times.

Az újságok azt követően közölték az értesülést, hogy Donald Trump választási kampányának szervezete átadta belső elektronikus levelezését, vagy legalábbis annak egy részét a képviselőház hírszerzési bizottságának. A testület egyike azoknak a szervezeteknek, amelyek Oroszország esetleges beavatkozását vizsgálják a tavalyi amerikai elnökválasztás folyamatába.

Michael Cohen, a szóban forgó ügyvéd hétfőn este közleményben erősítette meg a lapinformációkat, de leszögezte: a bizottsággal is közölte, hogy a kapcsolatkeresésnek

semmilyen módon nem volt köze Donald Trump elnökválasztási kampányához.

Cohen ügyvéd szerint Trump vállalatbirodalmának ingatlanfejlesztéssel foglalkozó részlege az orosz fővárosban is szeretett volna toronyház építésébe belevágni, ezért a jogászok keresték a kapcsolatokat Moszkvában. Ez a keresés azonban hasztalannak bizonyult, ezért a Trump-torony megépítésének tervével is felhagytak.

Az ingatlanfejlesztési javaslattal – mint ezt Michael Cohen a képviselőházi bizottságnak is elmondta – a Trump-vállalat 2015 decembere és 2016 januárja között foglalkozott, mivel “számos üzleti megfontolás miatt nem volt kivitelezhető”, ezt követően végleg elvetették a tervet.

Az ügyvéd szerint mielőtt végleg elvetette volna az elképzelést, Donald Trump több építésztől is kért tervrajzokat és előzetes pénzügyi megbeszéléseket is folytatott az esetleges finanszírozási lehetőségekről. Michael Cohen leszögezte: ő maga összesen három alkalommal találkozott Donald Trumppal ebben az ügyben és Trump munkatársai közül senki sem járt Oroszországban, hogy akárcsak előzetes tárgyalásokat is folytasson.

A The Washington Post története szerint Michael Cohen 2016 januárjában elektronikus levelet küldött Dmitrij Peszkovnak, Putyin elnök szóvivőjének, hogy közbenjárását kérje a Trump-torony megépítéséhez. A lap információja azonban nem újdonság, hiszen minderről maga Cohen is beszámolt a képviselőházi bizottságnak, hangsúlyozva, hogy egy ilyen mértékű ingatlanfejlesztéshez szükséges lett volna az orosz kormányzat döntése, az engedélyek azonban soha nem születtek meg.

