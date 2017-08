Szükségállapotot rendeltek el Charlottesville-ben

Válsághelyzet alakult ki az egyesült államokbeli Charlottesville-ben, miután péntek este a fehér felsőbbrendűséget hirdetők tüntettek. A rasszista tüntetők összecsaptak az ellentüntetőkkel, ekkor eszkalálódott az erőszak. A helyi hatóságok szombat délután úgy döntöttek, hogy szükségállapotot rendelnek el.

A város polgármestere azt mondta, egy ember meghalt, 19-en megsérültek.

A neonáci tüntetők a Virginiai Egyetemnél vonultak fel, Robert Edward Lee tábornok szobrának tervezett eltávolítása ellen tiltakoztak. Ő volt az a tábornok, aki az amerikai polgárháborúban a rabszolgaságpárti déliek hadseregét vezette.

A tüntetők és ellentüntetők botokkal és puszta kézzel estek egymásnak, mígnem helyi idő szerint délben Jason Kessler, a magát “Egységet és biztonságot Amerikának” nevű szervezet 33 éves vezetője be nem jelentette a rendezvény végét. A rendőrség ugyanis – törvénytelennek nyilvánítva – berekesztette a gyülekezést. Az összecsapás azonban folytatódott.

A tüntetők közé hajtott egy jármű is, legalább négyen megsérültek:

Donald Trump elnök is elítélte (szomorúnak minősítette) a Charlottesville-ben történteket:

Am in Bedminster for meetings & press conference on V.A. & all that we have done, and are doing, to make it better-but Charlottesville sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017