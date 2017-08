Busz elé lökött londoni nő: a gyanúsított egy amerikai milliomos, aki ártatlannak vallja magát

Május 5-én Londonban egy biztonsági kamerának sikerült felvennie, ahogy egy kocogó férfi belök egy nőt egy épp arra közledő busz elé. Az eset után a rendőrség nagy erőkkel kezdte keresni a férfit, de sokáig nem akadtak a tettes nyomára. Mígnem augusztus 10-én a londoni hatóságok letartóztatták a 41 éves Eric Bellquist-tet, a gyanú szerint ő szerepel az alábbi videón:

Police in London are hunting for a man who appeared to push a woman into the path of an oncoming bus https://t.co/RPK9GGDzqu pic.twitter.com/39NhjtuumO

— CNN (@CNN) August 8, 2017