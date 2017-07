Az afrikai földimalacot is veszélyezteti a klímaváltozás

A felmelegedés és a szárazság az afrikai földimalacot (Orycteropus afer) is sújtja, mert nehezen jut legfőbb táplálékához, az aszály miatt egyre kevesebb hangyához és a termeszhez, állapította meg egy új dél-afrikai Witwaterstandi Egyetem hétfőn közzétett tanulmánya.

A Kalahári-sivatag aszálya miatt az egy éven át megfigyelt hat földimalac közül öt, valamint a területen élő további 11 egyed pusztult el. A földimalacok testhőmérséklete erősen lecsökkent éjszakánként, mivel nem jutottak elég energiához, mutatott rá Andrea Fuller, a kutatás vezetője.

Az állatok úgy próbáltak takarékoskodni az energiával, hogy szokásukkal ellentétben nem éjjel, hanem nappal, melegebb időben kerestek rovarokat, de hiába próbáltak alkalmazkodni, az erőfeszítések nem mentették meg az életüket.

A szokásos 37 Celsius-fokosról akár 25 fokra is csökkent azoknak a földmalacoknak a testhőmérséklete, amelyek végül elpusztultak.

A tudósok apró érzékelőkkel összekapcsolt, beültetett chipekkel gyűjtöttek adatokat az állatokról.

Azt is megállapították, hogy egyes madarak, hüllők és más állatok a földimalacok ásta lyukakba húzódtak vissza a rendkívüli meleg vagy a ragadozók elől, valamint ott is szaporodtak. Ha a földimalacok száma a felmelegedés miatt csökken, ezeknek az állatoknak is kevesebb búvóhely juthat.

A Fekete-Afrikában sokfelé honos földmalacot a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) úgynevezett vörös listája a nem veszélyeztetett fajok közé sorolta, mivel közlésük szerint nincs jele, hogy a populációk mérete szignifikánsan változna, bár lehetséges, hogy a vadorzás és az élőhelyeik pusztulása miatt számuk csökkenhet.

Fuller szerint ezek találgatások. “Igen keveset tudunk a földimalacról, hiszen az emberek sosem látják őket”, mondta a professzor.

(MTI)