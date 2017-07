Lövöldözés egy amerikai szórakozóhelyen, 17 sérült

Legalább 17 ember megsérült egy amerikai szórakozóhelyen történt lövöldözésben. A rendőrség elmondása szerint egy vita alakult ki a koncerten, ebből indult ki a lövöldözés.

Az esetről videó is készült:

#BREAKING Video shows start of a shooting at a #LittleRock Arkansas nightclub that left 17 injured. No arrests. (Courtesy: Darryl Rankin) pic.twitter.com/55YlkxikTt

Az incidens egy Arkansas állam béli szórakozóhelyen történt helyi idő szerint fél három körül.

A rendőrség megerősítette, hogy mind a 17 sérült életében van és elmondásuk szerint

nem terrorcselekmény történt.

#UPDATE as of now ALL 17 confirmed shooting victims are alive. We will provide additional updates as needed.

— Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017