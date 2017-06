Na, kivel találkozott Orbán után Macron?

A francia elnöknek ma nagyon férfias napja van. Először Orbán Viktorral volt egy nagyon férfias barátkozásuk, aztán pedig találkozott egy ismertebb kaliforniai politikussal is.

Az Elysée-palotában futottak össze az osztrák származású turistával, tiszta energiáról beszélgettek.

I was truly honored to meet with President @EmmanuelMacron about how we can work together for a clean energy future. He's a great leader. pic.twitter.com/MSoxjIruup

— Arnold (@Schwarzenegger) June 23, 2017