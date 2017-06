Elképesztő képek készültek a dél-afrikai viharról

Hatalmas vihar csapott le Dél-Afrikára, egy két hetes szárazság után.

A BBC információi szerint 8 ember életét vesztette, sokan megsérültek. Az iskolák és az egyetemek bezártak.

A vihar következtében több ezer ember elveszítette az otthonát.

Dél-Afrikában most tél van, a beszámolók szerint 30 éve nem volt ilyen brutális vihar.

This is my home town in Knysna, South Africa right now :( please think of the people there today. pic.twitter.com/up5LZR7FdE

— Caspar Lee (@Caspar_Lee) 2017. június 7.