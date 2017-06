Trump megint beszólt a muszlim londoni polgármesternek

Az elnök hétfőn délelőtt újabb Twitter-bejegyzést szentelt a londoni politikusnak, s úgy vélte, hogy Sadiq Khan “szánalmas kifogást” talált arra a korábbi közleményére, miszerint a londoniaknak nincs okuk riadalomra.

Donald Trump vasárnap hajnal óta bírálja London polgármesterét. A szombat este, a brit fővárosban elkövetett terrorakció után egyik Twitter-üzenetében azzal vádolta meg Khant, hogy közleményével elbagatellizálja a fenyegetést.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017